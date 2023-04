El ¿guiño? de Univisión a Adamari López que sembró las dudas

escuchar

Adamari López, la exconductora estrella del programa matutino Hoy día, sigue en tendencia, incluso en la competencia televisiva. Durante la transmisión de este martes de Despierta América, de Univisión, la conductora Francisca Lachapel mencionó a la puertorriqueña y sembró dudas sobre un posible proyecto a futuro.

El domingo pasado, Lachapel y su familia fueron invitados por el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Joe y Jill Biden, al evento anual de la Casa Blanca para celebrar la Pascua, en el que también estuvo presente López junto a su hija, Alaïa Costa. Aunque no se encontraron de frente, la presentadora de Univisión contó algunos detalles de su experiencia en Washington D.C. y mencionó a la puertorriqueña.

“Había más de cien mil huevos de Pascua. Gennaro (su hijo) me sorprendió porque estaba muy emocionado”, relató. “Se tomaba fotos de un lado a otro. Había más de 30.000 personas”, recordó la conductora dominicana de 33 años. “¿Saben que estuvo Adamari López? Estuvo allí con su hija. Yo no la vi, Astrid creo que tampoco, pero Francesco y ella sí se vieron, se saludaron. Fue muy linda con mi hijo, le dijo ‘hola’ a mi baby. Pero, bueno, me quedé pendiente de esa fotografía con ella”.

Lachapel, que contrajo matrimonio con el empresario Francesco Zampogna en 2019, mostró en la charla una foto de la boricua junto a su hija.

Cabe destacar que las menciones de la presentadora en ese programa no eran comunes cuando aún trabajaba para Telemundo, sobre todo si se trataba de sus actividades familiares. Esto encendió las redes sociales, porque los fans especularon sobre la posible llegada de López al matutino: “Despierta América y Univision deberían llamar a Adamari López. Es muy querida y sería un bombazo”; “Despierta América es el mejor lugar para Ada”; “Excelente dupla, ¡son muy divertidas las dos! Ojalá se la lleven a Despierta América”, compartieron.

Durante el evento en la Casa Blanca, la puertorriqueña posó junto a Alaïa en una serie de fotografías que después publicó en sus redes sociales. En las imágenes, madre e hija se mostraron sonrientes en medio de flores y oufits primaverales. “¡Felices Pascuas para todos!”, escribió López en la descripción.

Sobre su salida de Hoy día, la conductora reveló al diario La Opinión que se siente “tranquila” y que “asimilaba” el gran cambio que tuvo después de 11 años al aire en Telemundo. “(Estoy) segura de que todo será para bien”, indicó en entrevista.

Adamari López se despide de Hoy día

La semana pasada, la cadena Telemundo anunció a través de un comunicado que la conductora de televisión ya no formaría parte de la plantilla del matutino. Al día siguiente, López confirmó la noticia y agradeció a sus compañeros por la experiencia en todos los años que trabajaron juntos. Sin embargo, no dejó clara la razón por la cual ambas partes terminaban su relación.

La cadena televisiva subrayó que no estaba cerrada a trabajar de nuevo con la famosa en un futuro. “Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías, para entretenerlos y trabajar y ofrecerles lo mejor de mí, siempre. Gracias, los quiero mucho”, expresó López en su mensaje para el público.

Aunque la cadena subrayó que era “el momento oportuno” de Adamari López para dejar su rol como presentadora del matutino, en el programa Chisme No Like se afirmó que la despidieron por su alto salario.

