Boom de millonarios en Austin y Miami: un fenómeno que se siente en los últimos diez años

Un reporte sobre la cantidad de millonarios en distintas ciudades del mundo arrojó cuáles son los centros urbanos de Estados Unidos con mayor concentración. Dentro de ese contexto, Austin, Texas, y Miami, Florida, se encuentran entre las de mayor crecimiento en el país norteamericano y en todo el planeta.

Austin fue la sexta ciudad con mayor crecimiento de millonarios de EE.UU. en diez años

Los datos corresponden al World’s Wealthiest Cities Report 2025, la edición más reciente del informe que fue elaborada por Henley & Partners y New World Wealth. Según los datos, en 2024 la ciudad de Texas era hogar de aproximadamente 32.000 millonarios.

Austin tuvo un marcado aumento en la cantidad de millonarios durante la última década shutterstock - Shutterstock

Aunque esto no lo ubica en los primeros puestos de EE.UU. ni del mundo, el apartado sobre crecimiento destaca el porcentaje de suba durante la última década. Los datos sostienen que entre 2014 y 2024 Austin aumentó un 90% su cantidad de millonarios residentes.

Junto con los datos, el reporte también incluyó algunos análisis por parte de expertos que permiten enfocarse en diversos puntos y funcionan como una interpretación de las cifras y sus motivos detrás.

Concretamente con respecto al crecimiento, Dominic Volek, experto de Henley & Partners, analizó por qué la ciudad de Texas creció tanto en cantidad de residentes de alto poder adquisitivo.

Volek consideró que la mejor explicación está en el auge tecnológico que experimentó la ciudad, al punto de ganarse el apodo de “Silicon Hills“. Con Tesla como gran ejemplo, múltiples empresas trasladaron sus sedes a Austin en la última década.

Las políticas fiscales de Texas, impulsadas por Greg Abbott, fueron señaladas como uno de los motivos para que aumente la cantidad de millonarios en Austin Eric Gay - AP

El analista explicó que las políticas fiscales favorables para millonarios que presenta Texas la ayudaron a experimentar este crecimiento. Sin embargo, y a pesar de que la suba es notable al tomar el período de la década, se desaceleró un poco durante el último año.

Miami casi duplicó su cantidad de millonarios en diez años: los motivos detrás

Al igual que Austin, Miami también tuvo un marcado crecimiento en la década de 2014 a 2024. Los números muestran que en el último reporte presentó una cifra de unos 38.000 millonarios, lo que representa una suba del 94% en la evolución.

En el mismo artículo, Volek volvió a mencionar las políticas favorables a nivel estatal, en este caso de Florida, que facilitan y favorecen la llegada de millonarios a la ciudad del Estado del Sol.

En ese sentido, el analista destacó que Miami atrajo a muchos centimillonarios, definidos como personas con al menos US$100 millones de patrimonio. Dentro de ese rubro se destaca la llegada de compañías tecnológicas, firmas de gestión de inversiones, organizaciones de medios de comunicación y empresas de entretenimiento.

Las 5 ciudades de EE.UU. con mayor crecimiento en la cantidad de millonarios

Más allá de las explicaciones sobre los casos de Austin y Miami, el World’s Wealthiest Cities Report 2025 compartió los datos sobre las subas más grandes en el mundo.

Estos son los centros urbanos de EE.UU. que más crecieron en cantidad de millonarios entre 2014 y 2024 y sus porcentajes: