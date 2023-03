Lotería de visas 2024: resultados y las fechas que hay que tener en cuenta

escuchar

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos comenzó con las inscripciones de la Lotería de visas para 2024. Un total de 55.000 personas de naciones específicas, que han tenido bajos niveles históricos de migración, podrán ser beneficiarios de una tarjeta de residencia, o green gard. De esta forma, se asegura la posibilidad de vivir en ese país, así como el potencial de obtener la ciudadanía estadounidense en el futuro. Estas son las fechas más importantes que los solicitantes deberán marcar en sus calendarios.

En octubre pasado se abrieron las inscripciones para el Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad, al que comúnmente se lo llama “lotería” porque la selección se realiza al azar. Sin embargo, los interesados deben cumplir ciertas características. La principal es ser ciudadano de un país con menos de 50.000 nativos inmigrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años.

¿Qué países pueden aplicar a la Lotería de visas 2024?

Aunque no todos los ciudadanos de países del continente americano son elegibles, hay algunos que sí. Entre ellos se encuentran:

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Paraguay

Panamá

Perú

Uruguay

Los ciudadanos que no son nativos de esos países, pero están casados con ciudadanos que lo sean, también pueden participar, siempre y cuando ambos resulten elegibles y viajen al mismo tiempo.

¿Qué países no pueden aplicar?

Colombia

Brasil

República Dominicana

Haití

El Salvador

Honduras

México

Venezuela

Canadá

Los interesados primero debieron haber completado el formulario en línea en la página dvprogram.state.gov. La fecha límite era hasta el 8 de noviembre. Las autoridades también aseguraron que ninguna aplicación será válida después de ese día. Las personas que hicieron varias entradas también quedarán descalificadas.

El Departamento de Estado exhortó a los interesados a completar sus formularios por cuenta propia, sin intermediarios. Además, no se cobra por la inscripción al programa. Los solicitantes debieron conservar su número único de confirmación y guardar la página de la inscripción, dado que son necesarios para verificar el estado de la aplicación.

Los resultados se pueden consultar a través de la página dvprogram.state.gov a partir del 6 de mayo.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de la lotería de visas de Estados Unidos?

Los beneficiarios del programa de visas deberán tener al menos educación secundaria o equivalente. O bien, deberán haber tenido al menos dos años de experiencia en un empleo que requiera de al menos dos años de capacitación en el lustro anterior a la fecha de la solicitud.

Como parte del proceso también hay que tener una entrevista en persona, y no tener antecedentes penales. Cabe destacar que puede haber beneficiarios del programa que, finalmente, no son admitidos cuando se verifica que no cumplen con los requisitos. Esto es porque al momento de la inscripción no hay que presentar documentos que prueben el país de origen o la experiencia educativa. Sin embargo, en caso de que resulten seleccionados, los datos serán importantes para poder avanzar en el proceso. Las autoridades exhortan a validar primero que se cumplan los requisitos de elegibilidad.

