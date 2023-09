escuchar

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene varias funciones en línea con las que un extranjero puede verificar si tiene una cita pendiente, si desea programarla o cancelarla. Solo se debe tener a la mano un dato que el gobierno de Estados Unidos les brinda a los no ciudadanos que ingresaron recientemente a ese país.

Para comprobar si hay algún encuentro próximo, la persona debe de ingresar a esta plataforma de la corte de inmigración. Allí habrá un apartado para colocar nueve dígitos, correspondientes al Número A que se les da a todos los extranjeros. Enseguida, el sistema arrojará información personal sobre el estatus de cada solicitante.

Se debe tener precaución al momento de ingresar la cifra en el buscador, dado que hay algunos números que tienen menos dígitos: “Si su Número A tiene nueve dígitos, ingrese esos números. Si tiene ocho, coloque un cero seguido de los ocho dígitos. No ingrese la letra A”.

Por otro lado, el mismo ICE advierte acerca de la información que se brinda en esa página, dado que los datos corresponderán “únicamente al caso principal”. Es decir, si alguien desea solicitar detalles acerca de la audiencia de fianza u otros trámites, hay que asistir directamente a un tribunal local.

La plataforma de ICE con la que se puede verificar el estado de una cita ICE

En cuanto a las características del Número A, también se le conoce como número de extranjero o número de registro de extranjero. Es único, por lo que no existe otro igual. Puede encontrarse en los documentos que las autoridades estadounidenses brindan, según la página oficial de ICE. Por ejemplo, un aviso de comparecencia, un parole humanitario, una orden de libertad bajo palabra, aviso de audiencia o un formulario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

En caso de que una persona no haya tenido todavía contacto con alguna entidad gubernamental, probablemente todavía no se le haya asignado este indicativo. Entonces, ahí debe presentarse ante una agencia de inmigración para que se lo den y programar la cita por su propia cuenta. “Dependiendo de las condiciones de su liberación, puede que sus documentos no incluyan una fecha, lugar y hora para reportarse”, se indica.

¿Cómo se programa un turno con ICE?

Para obtener una fecha de encuentro ante el ICE, aquellos que no son ciudadanos pueden usar directamente el programador electrónico, en lugar de hacerlo de forma presencial o por teléfono. Dicha plataforma está disponible en varios idiomas, para que todos los extranjeros tengan acceso al mismo en español, portugués, criollo haitiano y francés.

El ICE está encargado de los cruces migratorios en EE.UU. Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web y seleccionar alguna de las siguientes opciones: programar o cambiar cita o encontrar una oficina de ICE para hacer el trámite en persona. “Es mejor tener un turno programado con fecha, hora y lugar. Si puede ir a la hora de su cita programada, pero necesita cambiar el sitio, por favor verifique la lista de oficinas de campo de ICE para buscar el sitio más cercano a usted para reportarse. Registre solo una nueva fecha para reportarse si no puede ir a su hora programada”, se indica en la página oficial.