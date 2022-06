Préstamos para tramites migratorios en Estados Unidos: requisitos y bajo interés

El trámite para obtener la tarjeta de residencia o ciudadanía en Estados Unidos es largo y, aunque muchos avanzan en el proceso cumpliendo los requisitos, no pueden concluirlo por falta de dinero. Para todos ellos, hay una opción que podría aliviar sus preocupaciones y bolsillos: se trata de un programa dirigido a los inmigrantes que no cuentan con los recursos económicos. La solicitud se hace en línea en cuatro pasos y, una vez aprobada, se emite el cheque por los fondos del préstamo que se pagará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

One Percent for America presta dinero a bajo interés, con el objetivo de que los inmigrantes realicen sus trámites, como su nombre lo indica, con solo el 1% de interés. Está dirigido a aquellas personas que deben hacer todas estas gestiones, pero no cuentan con el dinero. A diferencia de otros créditos, en los que los requisitos abruman a sus solicitantes, esto no aplica con el programa, porque los solicitantes únicamente deben asegurar que usarán el dinero para los trámites migratorios como renovar DACA, la residencia o ciudadanía estadounidense, así como aplicar para Estatus de Protección Temporal (TPS).

One Percent for America apoya a los inmigrantes en Estados Unidos con préstamos para sus trámites migratorios One Percent of America

A continuación, los trámites migratorios a los que puede aplicar:

Residentes permanentes legales: personas que tienen la tarjeta de residente permanente que quieran solicitar la ciudadanía estadounidense.

Solicitantes por primera vez y renovaciones de tarjeta de residente permanente.

Personas que solicitan la tarjeta DACA (Dreamers) por primera vez o que desean renovarla.

Personas que solicitan el estatus de protección temporal (TPS) por primera vez o que desean renovarlo.

Elyse Cherry, CEO de BlueHub Capital, explicó en declaraciones citadas por Univision que se dieron cuenta de que había alrededor de 9000 millones de residentes legalmente presentes en el país que serían elegibles para la ciudadanía, pero la mayoría de ellos no la solicitaron porque tenía dificultades para pagar las tarifas de esos trámites.

También indicó que notaron que para poder hacer esos procesos, la gente acude a prestamistas de alto costo, como tarjetas de crédito con un interés del 18 por ciento o mucho más alto, que luego se vuelve casi imposible de pagar.

¿Cuánto cubren los préstamos para trámites migratorios?

Los costos de USCIS dependen de cada trámite, pero los inmigrantes podrán pedir la cantidad que necesiten para terminar su proceso. El programa cubre todos los formularios relacionados con renovaciones de TPS, DACA y Green Card. Por ejemplo, quienes soliciten TPS pueden pedir entre 135 y 930 dólares, que es lo que cuesta cubrir el costo de ese trámite.

Luego de que se otorga el beneficio, el préstamo para trámite migratorio deberá pagarse en un año, tras el primer mes en que se dio el crédito. Sin embargo, no hay costo si se retrasa el pago mensual, esto es porque confían en que todos pagarán.

¿Quiénes pueden aplicar para un préstamo para trámites migratorios?

El costo convertirse en ciudadano estadounidense es una gran preocupación para los migrantes One Percent for America

Todas las personas, excepto aquellas que tengan un récord criminal, podrán acceder al préstamo.

Requisitos para el trámite migratorio

Tener número de seguro social

Tener una cuenta de mail

Número celular

Tener cuenta bancaria en Estados Unidos

Tener la ruta de depósito de cuenta bancaria

Tener el monto exacto del costo de la aplicación migratoria

Iniciar el trámite en onepercentforamerica.org

Programas que ayudan a conseguir la visa y otros trámites en Estados Unidos

En Nueva York también, se puede acceder al programa ActionNYC, que ayuda a los inmigrantes de la ciudad con asistencia legal segura y gratuita.