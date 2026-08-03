El Powerball sube a US$750 millones: cuándo es el próximo sorteo y cuánto cuesta jugar en agosto 2026
El próximo sorteo se lleva a cabo este lunes 3 de agosto a las 22.59 hs; qué pasa si el ganador opta por pago único
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Powerball ofrece un premio mayor de US$748 millones para el sorteo de este lunes 3 de agosto, luego de que el realizado el pasado sábado 1.° de agosto terminara sin un ganador del jackpot. Actualmente, los boletos tienen un costo de US$2 y se venden en 45 estados de EE. UU.
Cuánto se lleva el ganador de Powerball que obtenga el premio de US$750 millones
- El próximo sorteo está programado para el lunes 3 de agosto de 2026 a las 22.59 hs. Si el ganador elige recibir el dinero de inmediato, el valor en efectivo es de US$325.1 millones antes de impuestos.
- El ganador también puede optar por recibir los US$748 millones completos distribuidos en 30 pagos anuales durante 29 años, los cuales aumentan un 5% cada año.
Por su parte, tras una retención federal inmediata del 24%, el pago único bajaría a unos US$247 millones, según consignó Forbes. Debido a que este ingreso sitúa al ganador en la categoría impositiva más alta (37%), el monto final tras impuestos federales podría reducirse a $204.8 millones.
Los impuestos varían por estados. En el caso de Nueva York, cobra un 10.9%, mientras que estados como Texas y California no gravan las ganancias de lotería.
Quiénes ganaron el último sorteo de Powerball
En la lotería del 1.° de agosto, no hubo ganadores del premio mayor. Sin embargo, seis personas ganaron premios de siete cifras al acertar las cinco bolas blancas.
- Un ganador de US$2 millones: este boleto fue vendido en Virginia e incluyó la opción Power Play, lo que duplicó el premio base de un millón de dólares.
- Cinco ganadores de US$1 millón: Las personas acertaron las cinco bolas blancas, pero no la Powerball roja. Tres de los tickets ganadores se vendieron en California, uno en Maryland y otro en Texas.
Los números ganadores de ese sorteo fueron 6, 17, 27, 48, 50 con la Powerball 5 y un multiplicador Power Play de 3x. Al no haber un ganador del premio mayor, el acumulado aumentó a una cifra estimada de US$748 millones para el sorteo del lunes 3 de agosto.
Cómo se juega el Powerball
Cada jugada estándar cuesta US$2 y está disponible en todo el territorio de Estados Unidos. En zonas como Idaho y Montana, el boleto se vende junto con la opción Power Play, por un costo total de US$3 por jugada.
- Bolas blancas: seleccionar cinco números entre el uno y el 69.
- Powerball roja: seleccionar un número entre el uno y el 26.
Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs ET (hora del Este). La venta de boletos suele cerrarse una o dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.
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