Según la IA: cuáles son las posibilidades de ganar el premio mayor del Powerball y cuántos boletos hay que comprar

El pozo del Powerball volvió a ubicarse entre los más altos de la historia y reavivó el interés de millones de jugadores en Estados Unidos. Con un premio estimado en 1250 millones de dólares y una opción en efectivo superior a los US$572 millones, la Inteligencia Artificial (IA) analizó las probabilidades del juego y explicó si las grandes cantidades de boletos podrían convertir a una persona en afortunada.

El pozo del próximo sorteo de Powerball se ubica en el segundo más alto del año

La cifra de US$1250 millones, que se convirtió en la segunda más alta del año y en la sexta en la historia del juego, se acumuló luego de que ningún boleto coincidiera con los seis números del sorteo anterior, lo que prolongó una racha récord de acumulaciones.

El ticket cuesta US$2 o US$3 en los estados que lo combinan con el multiplicador Powerball Play

Este contexto genera un aumento sostenido en la venta de boletos y renueva la expectativa colectiva en torno al juego de los participantes que ponen a prueba sus estrategias para aumentar sus probabilidades.

Sin embargo, al analizar el sistema desde una perspectiva matemática, la IA concluye que el componente central del Powerball es el azar absoluto.

A partir del análisis de las reglas del juego y de la cantidad de combinaciones posibles, la IA sostiene que no existen métodos que incrementen de manera significativa las probabilidades de ganar el premio mayor. De todos modos, muestra cómo la frecuencia de compra podría influir en el resultado final, que siempre responde a un proceso aleatorio.

Cómo funcionan las probabilidades de la lotería Powerball

El Powerball se basa en un sistema de selección de números que combina cinco bolas blancas, entre el uno y el 69, y una bola roja, entre el uno y el 26. Para obtener el premio mayor, un jugador debe acertar exactamente los seis números sorteados. Esta estructura genera una cantidad muy elevada de resultados posibles.

De acuerdo con Powerball, la probabilidad de ganar el premio mayor es de aproximadamente una entre 292,2 millones. Este número surge del total de combinaciones únicas que pueden formarse dentro del sistema del juego.

En términos prácticos, esto significa que la posibilidad de que un solo boleto resulte ganador es extremadamente baja. La IA aclara que cada sorteo es un evento independiente, por lo que jugar de manera constante no mejora las chances acumuladas.

También subraya que estas probabilidades no cambian según el tamaño del pozo. Un premio de cientos de millones o de más de mil millones de dólares mantiene exactamente las mismas chances que un sorteo con un monto menor.

Powerball es uno de los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos

Cuántos boletos habría que comprar para aumentar las chances de ganar el Powerball

Para alcanzar una probabilidad del 100%, una persona debería comprar todas las combinaciones posibles, lo que equivale alrededor de 292 millones de boletos distintos con un valor de US$2 por jugada. Esto implicaría cubrir cada resultado potencial del sorteo, algo que resulta inviable en la práctica.

Si el objetivo fuera alcanzar una probabilidad más baja, los números siguen siendo elevados. Para aproximarse a un 1% de chances, sería necesario comprar cerca de 2,9 millones de boletos, según la IA. Para acercarse a un 50%, la cifra se ubicaría alrededor de los 146 millones de combinaciones.

La IA concluye que, incluso en estos escenarios, el costo económico y la logística requerida hacen que la estrategia sea impracticable.

Las probabilidades de ganar son de 1 en 292,2 millones

Este análisis explica por qué los grandes premios no se reparten de manera frecuente y por qué, en muchos casos, los pozos se acumulan durante decenas de sorteos consecutivos, como ocurre en la racha actual.

Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Más de la mitad de los ingresos por la venta permanece en la jurisdicción donde se realiza la compra y se destina a programas públicos.