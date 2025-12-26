No son US$1870 millones: cuánto se llevará finalmente el ganador del premio mayor de Powerball

En el sorteo de Nochebuena de Powerball finalmente hubo un ganador del premio mayor, que llegó a 1870 millones de dólares y se convirtió en el segundo más grande de la historia de la lotería. Una vez que elija la opción que prefiere, verá el dinero reducirse debido a los impuestos y deducciones.

Cuánto dinero obtendrá el ganador del premio mayor del Powerball por US$1870 millones

Durante las últimas semanas, el pozo acumulado para el premio mayor fue en aumento. Al ver que no había ganadores, cada vez más jugadores se sumaron y acrecentaron el valor, que llegó a US$1870 millones para el sorteo del miércoles 24 de diciembre.

El afortunado compró el boleto de la suerte en una gasolinera en las afueras de Little Rock, Arkansas.

Si elige la opción en efectivo, el ganador del sorteo del Powerball podría ver su dinero reducirse a US$526 millones totales

Con los números 4, 25, 31, 52, 59 y la Powerball roja 19, logró acertar a la combinación exacta para llevarse el premio mayor. Ahora, deberá elegir entre tomar el dinero dividido en 30 pagos anuales o una cantidad única de US$834,9 millones. Esta última opción es generalmente la preferida para la mayoría de los ganadores.

¿Cuánto se lleva el ganador de Powerball si cobra el premio en efectivo?

Si se elige la recompensa en efectivo, las ganancias primero bajarán a US$634,5 millones después de que se aplique una retención federal obligatoria del 24%, reveló un análisis de Forbes.

Además, es probable que el ganador se enfrente a una tasa marginal federal del 37%. Esto dependerá de su ingreso imponible, y en caso de aplicarse, reducirá aún más el dinero a aproximadamente US$526 millones totales.

¿Cuánto gana el jugador de Powerball si cobra a plazos?

Si se escoge la opción de pago a plazos, el monto anual que recibirá el ganador será de alrededor de US$60,5 millones. No obstante, disminuirá a US$38,1 millones después de que se imponga la tasa marginal federal del 37%.

También es importante considerar los impuestos estatales. Arkansas es una de las regiones que grava los premios de lotería. Por este motivo, el ganador tendrá que pagar al estado el 5,9% de sus ganancias.

Ganadores del sorteo del Powerball del miércoles en EE.UU.

El jugador que obtuvo el pozo acumulado adquirió el boleto en una tienda de Murphy USA en la ciudad de Cabot. Esta es la segunda vez que se gana un premio mayor de Powerball en Arkansas, la primera fue en 2010, según informó KTHV.

Es la segunda vez que un jugador de Arkansas gana un premio mayor del Powerball

No obstante, ese no fue el único afortunado durante el sorteo del miércoles. Ocho personas adivinaron las cinco bolas blancas para un premio de “cinco aciertos” de US$1 millón (el total del premio varía en California).

A su vez, 114 boletos ganaron premios de US$50.000 y 31 boletos obtuvieron US$100 mil.

Los premios más grandes de la lotería en EE.UU.

El sorteo del miércoles entregó el premio más grande de la lotería en 2025 y el segundo mayor pozo en la historia de EE. UU. Solo está detrás del monto de US$2040 millones, ganado por Edwin Castro, un jugador de California en noviembre de 2022.

El ganador del sorteo del miércoles obtuvo el premio más grande de la lotería en 2025 y el segundo mayor en la historia de EE. UU

Según AP News, la lista con los premios más grandes en la historia de la lotería incluye: