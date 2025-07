Era su cumpleaños, sus amigos le regalaron algunos boletos y ganó 100 mil dólares en la lotería

Un aniversario inolvidable. Un hombre que vive en Iowa continúa invadido por la emoción y la sorpresa de recibir un premio de 100 mil dólares en la lotería. El boleto ganador lo recibió como regalo de cumpleaños por parte de su grupo de amigos y su historia sembró impacto en la comunidad.

Ganó US$100 mil en un boleto de lotería por su cumpleaños

Christian Johnson, de 42 años y residente de Des Moines, se consagró ganador del 38º premio mayor del lunes 21 de julio, perteneciente al juego de raspadito de Mega Crossword del sorteo estatal. La sorpresa fue mayor dado que se trató de un obsequio en el aniversario de su nacimiento.

El residente de Iowa recibió el 38º premio mayor del sorteo de la lotería estatal Iowa Lottery

“Aún no he caído del todo”, expresó el galardonado en declaraciones consignadas por la entidad de Iowa. Johnson acudió a la oficina principal de lotería en la ciudad de Clive el martes 22 de julio para cobrar su cheque. “Anoche no pude dormir nada esperando venir aquí”, señaló inundado por la emoción.

Para su cumpleaños, sus amigos decidieron regalarle varios boletos del sorteo, pero fue el de su cercana Diana Ballentine el que coincidió con el premio. La joven lo adquirió en el Best Food Mart del 4028 E. 14th St. de Des Moines.

Johnson dedicó la mayor parte del día de su cumpleaños al trabajo y, al finalizar, decidió realizar un festejo en una reunión en casa de unos amigos cuando llegó la noche. Allí, los asistentes le entregaron una tarjeta con varios boletos de raspadito, antes de comer el pastel de celebración.

Christian Johnson ganó 100 mil dólares en la lotería de Iowa el día de su cumpleaños Freepik

Luego de que los dos primeros no resultaran ganadores, Christian no imaginaba que el hecho de cumplir 42 años no era lo único que iba a celebrar esa noche. El tercer ticket se lo entregó a su novia y, ella, al verificar que contenía las letras del premio, exclamó: “¡Tienes que ver esto!“.

Fue entonces cuando descubrió que era el ganador del 38º premio mayor del “US$100.000 Mega Crossword”. “Al principio, no podía creer que fuera real. Pensé: ‘Ni hablar. Tiene que ser una broma’”, señaló.

Hasta el momento, el ganador del sorteo no decidió qué hará con el dinero recibido, pero aseguró que le llegó en un “momento perfecto” y que se trató de “una bendición, sin duda”.

De qué trata el Mega Crossword de la lotería de Iowa

Los boletos para este sorteo cuestan US$10 y los jugadores pueden optar a 46 premios mayores de US$100 mil, 92 de US$10.000 y una probabilidad de 1 en 3,29, según detalló el sitio web oficial de la lotería estatal.

De qué trata el Mega Crossword de la lotería de Iowa Iowa Lottery

El juego consiste en raspar las letras correspondientes a dos crucigramas que aparecen en el boleto, así como la “palabra extra”. Si se revelan al menos cuatro palabras completas en ambos paneles, el galardonado recibe un premio que se indica en la leyenda y que varía en función del color de la palabra.

En tanto, la “palabra extra” posee su propio premio, que se consigue si se descubren los seis caracteres y coinciden con el apartado “tus letras”. Los correspondientes a esta sección se detallan en el recuadro de premios de esta parte.