Se vienen vientos dañinos y amenazas de granizo: el mapa con las alertas vigentes en EE.UU.

Estados Unidos atraviesa un período de inestabilidad climática con pronósticos que indican tormentas en distintas regiones de EE.UU. Los reportes del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señalaron la presencia de fenómenos que incluyen ráfagas fuertes, caída de granizo y formación de tornados.

Alertas vigentes en EE.UU. para este miércoles 22 de abril

De acuerdo con los mapas y reportes del SPC, el país norteamericano enfrenta una amenaza de clima severo que se intensificará en los próximos días, centrada principalmente en las Llanuras y el Medio Oeste.

Los informes del SPC advierten sobre amenazas persistentes de granizo de gran tamaño, vientos destructivos y la posible formación de tornados desde Texas hasta Minnesota SPC

Durante la jornada del miércoles 22 de abril, existe un riesgo marginal (nivel uno de cinco) de tormentas eléctricas severas. Las áreas bajo vigilancia incluyen:

Las Altas Llanuras y Llanuras del Norte : desde el norte de Texas hasta Dakota del Sur. Se esperan tormentas aisladas capaces de producir vientos fuertes y granizo .

: desde el norte de Texas hasta Dakota del Sur. Se esperan tormentas aisladas capaces de producir . Región de los Grandes Lagos: desde el noreste de Indiana hasta el norte de Ohio, donde el calentamiento diurno podría generar granizo severo y ráfagas de viento.

Para el jueves, los pronósticos indican un incremento en la intensidad de las tormentas y eleva la categoría a un riesgo leve (nivel dos de cinco). La zona afectada se amplía:

Zona de mayor amenaza : se extiende desde Oklahoma hasta Minnesota, lo que afecta a unas 10 millones de personas, según Fox Weather.

: se extiende desde Oklahoma hasta Minnesota, lo que afecta a unas 10 millones de personas, según Fox Weather. Ciudades clave : Kansas City, Omaha y Wichita se encuentran en la trayectoria de estas tormentas.

: Kansas City, Omaha y Wichita se encuentran en la trayectoria de estas tormentas. Peligros principales: los pronósticos advierten sobre vientos dañinos y granizo de gran tamaño, además de la posibilidad de algunos tornados.

¿Qué tan grande podría ser el granizo esperado el jueves?

Para el jueves 23 de abril, se pronostica que el granizo sea una de las principales amenazas climáticas, con tamaños que podrían ser significativos en la región de las Llanuras y el Medio Oeste.

Según Fox Weather, el granizo podría variar entre el tamaño de una moneda de 25 centavos (dos centímetros) hasta el tamaño de un huevo (cinco centímetros). El SPC clasificó el riesgo como de granizo grande a muy grande.

Se espera que estas condiciones se desarrollen a medida que la inestabilidad atmosférica aumente por la tarde, lo que proporciona la energía suficiente para alimentar tormentas severas capaces de generar estos fragmentos de hielo.

Un patrón climático severo afectará diversas regiones desde las llanuras centrales hasta el sureste durante los próximos días Fox Weather

¿Cómo evolucionará la amenaza de tormentas severas durante esta semana?

La amenaza de tormentas severas durante esta semana se describe como período prolongado de varios días que comenzará con riesgos aislados el miércoles y se intensificará significativamente hacia el fin de semana.

Para el viernes 24 de abril, el sistema se desplazará hacia el este y el sur, lo que trasladará la amenaza de tormentas severas e inundaciones repentinas aisladas a la región de Ark-La-Tex, los Ozarks y el valle bajo del Mississippi. Ciudades como Little Rock, Shreveport y St. Louis podrían verse afectadas.

“Se espera un patrón de tiempo severo activo. Lo más preocupante ocurrirá el sábado y el domingo", dijo un portavoz del SPC. “El sábado, esperamos que las tormentas se desarrollen durante el final de la tarde, la noche y continúen hasta la madrugada. Será posible la presencia de granizo grande, vientos dañinos y, tal vez, algunos tornados“, agregó.

Un patrón climático severo afectará diversas regiones desde las llanuras centrales hasta el sureste durante los próximos días

Durante el sábado, las tormentas severas continuarán en el centro y sur de las Llanuras, con riesgos en ciudades como Dallas, Tulsa, Wichita y Little Rock. El domingo 26 de abril marcará un entorno muy favorable para tormentas significativas en las Llanuras centrales y del sur.

Se prevé que la actividad severa persista hasta el lunes de la semana próxima mientras el sistema avanza hacia el este.