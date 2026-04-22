Es oficial: la decisión de Sheinbaum en México tras el tiroteo en las pirámides justo antes del Mundial 2026

El gobierno de México anunció este miércoles 22 de abril un refuerzo inmediato de la seguridad en centros arqueológicos tras el tiroteo del lunes 20 en las pirámides de Teotihuacán. Un atacante solitario abrió fuego desde el templo y provocó la muerte de una ciudadana canadiense. El episodio ocurrió a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, pactado para el 11 de junio, lo que obligó a la administración de Claudia Sheinbaum a extremar la vigilancia en los puntos de mayor afluencia de visitantes.

Qué dijo Claudia Sheinbaum tras el tiroteo en Teotihuacán que dejó una turista muerta

De acuerdo con New York Post, durante su conferencia de prensa del martes 21 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el ataque como un “incidente aislado” y reconoció que el sitio carecía de filtros de seguridad adecuados.

Mató a una turista y se suicidó: un hombre disparó desde la cima de la pirámide de Teotihuacán

Según la mandataria, el tirador actuó bajo la influencia de la masacre de Columbine de 1999 en EE.UU.

“Nuestra obligación como gobierno es tomar las medidas apropiadas para asegurar que una situación como esta no vuelva a suceder”, afirmó ante los cuestionamientos de la prensa internacional.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por su parte, confirmó que se dieron instrucciones a las fuerzas federales para que refuercen de manera urgente la seguridad en los principales lugares turísticos del país.

El plan incluye incrementar la presencia de la Guardia Nacional y que se instalen sistemas de vigilancia avanzados para detectar amenazas.

El plan de seguridad de México para el Mundial 2026 tras el ataque en Teotihuacán

El tiroteo en Teotihuacán, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reavivó las dudas sobre la capacidad de contención antes de la cita mundialista. Para contrarrestar esta imagen, el gobierno ratificó un plan de seguridad masivo que incluye:

El despliegue de 100 mil efectivos de seguridad en todo el territorio.

de seguridad en todo el territorio. La utilización de 2000 vehículos militares y numerosos drones para la vigilancia aérea.

y numerosos drones para la vigilancia aérea. Límites de seguridad en los estadios de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Cabe destacar que, unos días antes del ataque, los legisladores locales propusieron un proyecto para reanudar el show de luces nocturnas en las pirámides.

México, Estados Unidos y Canadá serán sede del Mundial 2026 Freepik

No obstante, el especialista en seguridad David Saucedo alertó que la presión para proteger las sedes podría descuidar zonas más problemáticas: “Eventos como este solo magnifican las imágenes negativas que tiene México en temas de seguridad, socavando la narrativa de que México es un país seguro”, explicó a Associated Press (AP).

Cómo impacta el ataque en Teotihuacán en el turismo de México y en la FIFA

Si bien el gobierno destaca que los homicidios bajaron bajo la gestión de Sheinbaum, la violencia vinculada a los cárteles, como la de febrero en Guadalajara, mantiene en alerta a la comunidad internacional.

A pesar de ello, la presidenta aseguró que no hay riesgo para los fanáticos que asistan al torneo, el cual, en México, contará con 13 partidos distribuidos en sus tres sedes históricas: Estadio Azteca, Akron y BBVA.

La FIFA, por su parte, evitó comentarios sobre el tiroteo en las pirámides. El organismo suele centrarse únicamente en la seguridad dentro de los recintos deportivos.

No obstante, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, ya había expresado anteriormente su apoyo a la organización mexicana como anfitriona del evento que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum pidió controles de armas más estrictos en los sitios turísticos tras un tiroteo mortal en las pirámides de Teotihuacán pocas semanas antes de que el país albergue partidos de la Copa Mundial MARCO GONZALEZ - AFP

“Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, aseguró Infantino durante su intervención en una conferencia de prensa ofrecida en Barranquilla, Colombia.