Iba en el carro con su esposo y bajó una app: la abuela que ganó más de US$670 mil con una apuesta de US$10

Mientras su esposo conducía, una abuela de Carolina del Norte iba en el carro y decidió bajar una aplicación de apuestas. Sin más ilusiones, puso 10 dólares en el juego “Epic Jackpot”, que otorga un premio cuando se consiguen cinco o más símbolos iguales. Al relatar el episodio, contó que al principio no creyó en la victoria y se sobresaltó al ver que había ganado más de US$670 mil.

La abuela que ganó más de US$670 mil con una apuesta de US$10

Los jugadores de lotería sueñan con el día de suerte en el que obtengan un premio mayor, y para Annette Tennal, de Shelby, se cumplió recientemente. En diálogo con la Lotería de Carolina del Norte, relató que el sábado 21 de febrero estaba sentada en su auto y bajó una app de juegos digitales instantáneos. Mientras su esposo conducía, tuvo que mirar dos veces la pantalla para confirmar lo que sus ojos observaban.

La abuela apostó US$10 en Bison Bonanza a través de la app oficial de la lotería y consiguió un premio superior a los US$670 mil Freepik

Con una apuesta de solo US$10, ganó el “Epic Jackpot” en el juego Bison Bonanza por US$670 mil. Este juego digital instantáneo ofrece un premio mayor progresivo que se puede obtener en cualquier momento. La probabilidad de ganar es de una en 3,1 millones.

“Le di y me puse a gritar. No sabía qué estaba pasando”, contó la mujer que tiene cuatro nietos, y luego remarcó que al principio no creía en su victoria.

“Pensé: ‘¿Esto es real?’“, recordó en su relato. Inmediatamente, se dedicó a revelar su fortuna a sus allegados. ”Les envié un mensaje de texto a algunos miembros de mi familia y me respondieron con emoticones bailando", indicó.

Cuánto dinero final obtuvo la abuela que ganó un juego digital mientras iba en el carro con su esposo

Aunque el número que figuró en primera instancia era superior a los US$670 mil, Tennal no obtuvo finalmente esta suma. Esto se debe a que la lotería aplica impuestos federales y estatales a los ganadores de estos premios.

De acuerdo con la información de su sitio web oficial, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) retiene automáticamente el 24% de premios cuando el monto supera los US$5000, por regla general.

Después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas, la abuela se llevó a casa US$487.202 del premio de la lotería Freepik

En el caso de Carolina del Norte, el estado grava las ganancias de la lotería como ingresos. De esta manera, cuando la abuela reclamó su premio el jueves 26 de febrero en la sede local, después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas, se llevó a casa US$487.202.

Posteriormente, señaló a los funcionarios de la lotería que planea usar el dinero para pagar cuentas y comprar un auto nuevo.

Cómo jugar a la app con la que la abuela ganó más de US$670 mil de una apuesta de US$10

El juego digital instantáneo Bison Bonanza permite apostar desde 50 centavos hasta US$30 por jugada. Las ganancias comienzan si el jugador consigue cinco o más símbolos idénticos.

En el caso de que obtenga tres símbolos de Moneda de Bisonte, se activa la Rueda de Bonificación. En este modo, el jugador tendrá la oportunidad de ganar partidas gratis o incluso un Jackpot Progresivo Grande, Mayor o Épico.

El juego digital que utilizó la abuela para obtener más de US$670 mil permite apostar desde 50 centavos hasta US$30 por jugada Freepik

La Lotería de Carolina del Norte indica que se puede acceder a los juegos digitales instantáneos exclusivamente en línea en el sitio web oficial o en la aplicación móvil oficial. Actualmente, hay 66 diferentes disponibles bajo esta modalidad.

Tras ganar Tennal el premio mayor, el pozo se reanudó en US$50.000 y, hasta la mañana del viernes siguiente, ya había superado los US$141 mil.