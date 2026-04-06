Tiene 51 años, ganó US$167 millones en el Powerball y ahora lo acusan de robar dinero en efectivo

Un residente de 51 años del condado de Fayette fue arrestado por robo en los últimos días. La particularidad del caso es que el hombre había ganado el año pasado el premio mayor de Powerball en Kentucky por aproximadamente 167 millones de dólares. Según la orden judicial, el imputado está acusado de hurtar dinero en efectivo de la casa de otra persona. Desde que acertó los números en abril de 2025, estuvo involucrado en al menos tres episodios polémicos.

Quién es el ganador de Powerball acusado de robar US$12.000 en Kentucky

Quienes juegan a la lotería cotidianamente, sueñan con ganar el premio mayor alguna vez, pero pocos tienen la suerte de James Farthing. El hombre acertó el año pasado los números y ganó el pozo acumulado de alrededor de US$167 millones. Hoy, es noticia por un episodio drásticamente distinto.

El hombre consiguió cerca de US$167 millones al ganar el premio mayor en el Powerball Archivo

Según los informes del Centro de Detención del Condado de Fayette, citados por el medio local Lex18, el hombre fue arrestado el sábado acusado de robo en segundo grado y posesión de marihuana.

La orden de arresto emitida por el Departamento de Policía de Lexington indica que las cámaras de seguridad captaron a Farthing cuando ingresaba a una residencia en Kenesaw Drive, en Lexington, cerca de las 19 hs del sábado. Poco después, la presunta víctima llamó a las autoridades y declaró que escuchó un fuerte ruido, como si la puerta hubiera sido forzada.

Así fue el arresto del ganador de Powerball en Kentucky

Según la denuncia presentada por la persona que llamó al 911, Farthing logró huir del lugar en un vehículo de la marca Porsche en color negro. De acuerdo con el testimonio, el ganador del Powerball sustrajo US$12.000 en efectivo de su vivienda.

Con los indicios de las cámaras y los datos que otorgó la víctima, la policía localizó al sospechoso en el estacionamiento de Red Mile Gaming alrededor de las 21 hs. En una primera inspección, los agentes encontraron un cigarrillo de marihuana en su vehículo.

James Farthing fue arrestado en Fayette acusado de robar dinero en efectivo casi un año después de ganar el premio mayor en el Powerball Centro de Detención del Condado de Fayette

En una revisión más exhaustiva, encontraron más marihuana distribuida en el vehículo. Posteriormente, las autoridades detuvieron a Farthing y lo trasladaron al Centro de Detención del Condado de Fayette sin incidentes.

Antes de conseguir el premio mayor en abril de 2025, el hombre pasó gran parte de su vida en prisión. Según los informes, estuvo tras las rejas en 25 instituciones penitenciarias diferentes.

Los antecedentes del ganador de Powerball detenido en Kentucky

De acuerdo con los registros judiciales, es la tercera vez que la policía arresta al ganador del Powerball desde que consiguió el premio mayor. La primera ocasión tuvo lugar poco tiempo después del sorteo, en abril de 2025. En aquel episodio, fue acusado de cargos menores de agresión y resistencia a la autoridad, de los cuales se declaró culpable recientemente.

Luego del juicio, Farthing se declaró culpable por patear a un agente en la cara en el bar de un hotel del condado de Pinellas, Florida. Pese a que intentó huir de la escena, los oficiales lo neutralizaron con una descarga eléctrica con una pistola Taser.

Posteriormente, su madre pagó la fianza para que saliera de la cárcel antes de su extradición a Kentucky. Por este hecho, aceptó las responsabilidades por los delitos menores de agresión y de obstrucción o resistencia a la autoridad sin violencia.

Luego de pasar nueve días en la cárcel, recibió una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido.

Además de declararse culpable, se le ordenó pagar un total de US$1000. Entre esta cantidad se incluyen US$151 al Fondo Fiduciario para Víctimas de Violación y US$201 al Fondo Fiduciario contra la Violencia Doméstica, más los costos judiciales.

Más cerca en el tiempo, en noviembre de 2025, enfrentó nuevos cargos en el condado de Fayette tras darse a la fuga después de un accidente. El informe policial señala que supuestamente superó las 100 millas por hora (160 kilómetros por hora) y chocó por detrás a un vehículo cerca de una intersección en Lexington.

Las autoridades indican que abandonó el vehículo y huyó a pie, por lo que ahora deberá comparecer ante un tribunal.