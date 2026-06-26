Le ocultó a un cliente su boleto ganador de lotería y terminó arrestada en Florida

Las autoridades de Florida arrestaron a una empleada de Walmart acusada de ocultar un recibo vinculado a un boleto de lotería ganador perteneciente a un cliente de edad avanzada. El hecho ocurrió en DeLand, en el condado de Volusia, y la sospechosa fue identificada como Tameka Hall, de 40 años.

Cómo ocurrió el presunto robo del boleto en Florida

El caso comenzó el pasado domingo 14 de junio, cuando un cliente acudió al Walmart Neighborhood Market de DeLand para cobrar un boleto de lotería ganador de 2700 dólares. Según Global News, la empleada Tameka Hall le informó que la tienda no podía pagar un premio de ese monto y le entregó un folleto con instrucciones para reclamar el dinero en una oficina de la lotería.

Sin embargo, el cliente necesitaba conservar el boleto original para cobrar el premio. De acuerdo con la investigación, en lugar de devolvérselo, Hall lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaleco, una acción que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El hombre abandonó el local con las instrucciones, pero sin el ticket ganador. Poco después advirtió que no lo tenía y regresó a la tienda para intentar recuperarlo.

La investigación de los oficiales de Florida y la versión de la empleada

Como el boleto no apareció, el gerente de Walmart revisó las cámaras de seguridad. Según Global News, las imágenes muestran el momento en que Hall guarda el boleto en el bolsillo de su chaleco tras atender al cliente. Después de terminar su turno, la empleada se retiró de la tienda sin informar lo ocurrido, por lo que la empresa avisó a la oficina del sheriff.

Al día siguiente, los agentes entrevistaron a Hall para conocer su versión. La mujer aseguró que pensaba entregar el boleto a un supervisor más tarde y que desconocía que el cliente necesitaba conservar el ticket original para cobrar el premio.

La empleada se quedó con el boleto original y se lo llevó al acabar su turno Jenny Kane - AP

La empleada también explicó que decidió guardarlo temporalmente porque había otro cliente que esperaba ser atendido en el área de lotería y quería agilizar la fila.

El hallazgo del boleto y el proceso judicial de Hall en Florida

Tras ser entrevistada por las autoridades, Tameka Hall condujo a los agentes hasta su vehículo, donde fue encontrado el boleto ganador de US$2700. La empleada fue arrestada en ese instante y trasladada a la cárcel del condado de Volusia, acusada de robo mayor.

En Florida, este tipo de delitos aplica a bienes valuados entre US$750 y US$5000. No obstante, Hall recuperó la libertad tras pagar una fianza de US$2500. La próxima audiencia judicial de Hall está programada para el 9 de julio.

Tras ser entrevistada por las autoridades, Tameka Hall condujo a los agentes hasta su vehículo, donde fue encontrado el boleto ganador de US$2700 Tripadvisor

Un antecedente similar por un premio mayor en Estados Unidos

Este no es el primer caso de este tipo en EE.UU. En julio de 2024, un empleado de una tienda en Tennessee, identificado como Meer Patel, fue acusado de quedarse con un boleto ganador de US$1 millón. El cliente le pidió que escaneara dos boletos de lotería y el trabajador solo le entregó un premio menor, mientras ocultaba el ticket millonario.

El verdadero ganador había comprado dos boletos de raspar de 20 dólares cada uno y, para ahorrar tiempo, solo raspó los códigos de barra y le pidió al empleado que verificara si eran ganadores.

Las cámaras de seguridad mostraron que Patel recuperó de la basura el boleto ganador después de que el cliente abandonara el local, con la intención de cobrar el premio para sí mismo. Por ese hecho fue acusado de un robo superior a US$250 mil.