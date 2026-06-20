Jugó la fecha de cumpleaños de sus hijos en Powerball y se volvió millonario: en qué usará el premio

Benito Colunga Guerrero, un contratista de Texas dedicado a la construcción de hoteles, ganó 2 millones de dólares en Powerball. El ganador eligió los números a partir de las fechas de cumpleaños de sus seis hijos y ya sabe qué es lo que hará con su gran fortuna.

Cómo fue la jugada que le dio US$2 millones

El hombre vive desde hace un par de años en Indiana, donde trabaja en varios proyectos ligados a la construcción de hoteles, según compartieron en el comunicado de Powerball.

El ganador compró los tickets en una tienda Circle K de Indianápolis, durante una parada habitual para cargar combustible Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Aunque su residencia no está en Texas, viaja con frecuencia para ver a sus seis hijos. En ese trayecto, Colunga Guerrero suele detenerse en el Circle K ubicado en 106th St. y College Ave., en Indianápolis, para cargar combustible.

El día en el que cambió su suerte, después de comprar gasolina, caminaba hacia la salida de la tienda cuando recordó que esa noche había un sorteo de Powerball. Entonces volvió al local y compró algunos tickets. El contratista seleccionó sus números a partir de los cumpleaños de sus hijos porque es la forma en que siempre elige sus combinaciones.

Al día siguiente del sorteo, revisó los tickets y vio que había acertado las cinco bolas blancas. El monto llegó a US$2 millones porque había agregado la opción 2X Power Play.

¿En qué usará el dinero del premio?

En Texas, Colunga Guerrero ya había iniciado otro proyecto personal: la construcción de la casa de sus sueños en un terreno amplio que compró poco antes. Ese plan no dependerá del dinero de Powerball, porque los gastos de obra ya estaban previstos.

De acuerdo con Powerball, el contratista quiere comprar un vehículo recreativo para usarlo durante sus estadías en Indiana, donde pasó los últimos dos años alojado en habitaciones de hotel por motivos laborales.

También reservará parte del monto para un par de vehículos todoterreno, que le servirán para moverse por su propiedad en Texas. El resto se repartirá entre compras para sus hijos y ahorros.

Parte del dinero también será destinado a la compra de vehículos todoterreno para recorrer su propiedad en Texas Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

¿Cómo chequear los números del Powerball, paso a paso?

Powerball cuenta con una herramienta oficial para revisar si una combinación obtuvo premio en sorteos recientes o anteriores. Para usarla, el jugador debe tener a mano los números del boleto y elegir el período que quiere consultar. Los pasos son:

Buscar la sección “Check Your Numbers” .

. Seleccionar el juego Powerball .

. Cargar los números del ticket en los casilleros correspondientes.

Elegir el rango de fechas que se quiere revisar, como los últimos 30 días u otro período disponible.

Hacer clic en la opción para verificar la jugada.

Revisar si la combinación aparece entre los resultados con premio.

Si el boleto fue ganador, reclamar el premio en el estado o jurisdicción donde fue comprado.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball y en qué estados está disponible?

Cada jugada de Powerball cuesta US$2. En Idaho y Montana, el juego se vende junto con Power Play, por lo que el precio mínimo es de US$3 por ticket. Además, en las demás jurisdicciones se puede sumar Power Play por US$1 extra para multiplicar premios que no sean el jackpot, explican en el sitio del juego.

Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59, hora del Este. El horario límite para comprar boletos varía según la jurisdicción y suele cerrar entre una y dos horas antes del sorteo.