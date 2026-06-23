Tiene 70 años, un desvío por obras la llevó a comprar un ticket en otra tienda y ganó US$1.000.000 en la lotería

Una mujer de 70 años del condado de St. Clair, en Michigan, ganó un millón de dólares con un boleto de lotería después de un cambio inesperado en su rutina. Un desvío por obras viales le impidió llegar a su tienda habitual y la llevó a comprar un raspadito King Cashword en un comercio distinto, donde obtuvo el premio mayor.

La compra del boleto ganador en una tienda distinta

La historia comenzó durante una jornada de intenso calor en la región de Thumb, Michigan. La mujer, cuyo nombre no trascendió, solía caminar hasta una tienda cercana para comprar un boleto diario de lotería, pero ese día decidió trasladarse en auto por las altas temperaturas.

El calor llevó a la mujer a hacer el trayecto en auto, un factor que sería clave Unsplash

Al acercarse a su comercio habitual, encontró calles cerradas y desvíos. Según contó al Huron Daily Tribune: “Había mucha construcción cerca de la tienda que dificultaba llegar, así que fui a otra de la zona en la que nunca había estado”. Ese cambio de planes la llevó a comprar el boleto ganador.

El ticket de US$20 que le dio el premio mayor

El cambio de recorrido llevó a la mujer hasta un local de Speedy Q Markets ubicado en Port Huron, donde compró un boleto de King Cashword por US$20. Según el relato, la ganadora descubrió el premio esa misma noche en su casa al raspar el boleto.

Al ver que obtuvo la enorme cifra de US$1 millón, llamó de inmediato a su hijo para contarle la noticia. Según recordó, él le recomendó sentarse para evitar que la emoción afectara su salud.

Aun así, la mujer quiso asegurarse de que el premio fuera real y regresó a una tienda para escanear el boleto. El sistema confirmó que efectivamente había conseguido el premio más importante. “Ganar es algo increíble y te cambia la vida”, afirmó.

Los planes para gastar ese millón de la lotería

La mujer acudió a la sede de la Lotería de Michigan para reclamar su premio de US$1 millón. Allí eligió recibir un pago único de aproximadamente US$693 mil en lugar de cobrar la totalidad mediante pagos anuales.

Respecto al destino del dinero, explicó que planea comprar una casa y un vehículo nuevo, además de buscar mejorar su calidad de vida y la de su familia. El premio, aseguró, le permitirá concretar proyectos que antes estaban fuera de su alcance económico.

El juego King Cashword en Michigan

El raspadito King Cashword es uno de los juegos más populares de la Lotería de Michigan. Fue lanzado en junio de 2025 y ofrece premios que van desde los US$20 hasta US$1 millón. Desde su lanzamiento la Lotería repartió más de US$47 millones entre los participantes.

El raspadito King Cashword se creó en 2025 y cuenta con premios que van desde los US$20 hasta el millón King Cashword

Además, todavía quedan boletos disponibles por un valor total cercano a los US$24 millones, entre ellos otro premio de US$1 millón, 12 de US$5000 y 233 de US$1000.