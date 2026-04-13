Ganó US$1 millón en la lotería de EE.UU., pero cobró mucho menos: la decisión que le costó caro

Un jugador de la lotería de Ohio compró un boleto y se sorprendió al conocer que era el ganador del premio de un millón de dólares. El hombre tuvo un golpe de suerte, ya que inicialmente no tenía pensado participar en ese juego. Más allá de la buena noticia, tomó una decisión para recibir el dinero que redujo su pago a la mitad antes de impuestos.

Un hombre ganó US$1 millón en la lotería, pero cobró la mitad por una decisión

Por fuera de las loterías más reconocidas como Powerball o Mega Millions, algunos juegos más sencillos permiten a personas volverse millonarias. Sin sorteos ni elección de números, los llamados raspaditos pueden cambiar la vida de un jugador.

El ganador de la lotería obtuvo su premio gracias a un boleto de un juego de raspadito Imagen de macrovector en Freepik

Esto fue lo que ocurrió en Ashville, Ohio. De acuerdo con la recopilación que difundió 10 WBNS, el afortunado se dirigía hacia su trabajo a bordo de su auto, cuando decidió parar a cargar gasolina en una estación ubicada en 820 W. 3rd Ave, cerca de Grandview Heights.

Allí, el hombre compró un boleto del juego de lotería $1,000,000 Cashword, que entrega la suma millonaria como premio. Antes de arrancar y a bordo de su vehículo, procedió a raspar los números.

En ese momento se llevó la sorpresa de que había ganado y era acreedor de un premio. En un comienzo, creyó que había obtenido la suma de US$10.000.

Sin embargo, luego de poner atención, se dio cuenta que en realidad el monto era de US$1 millón. A continuación, escaneó el boleto con la aplicación de la Lotería de Ohio y confirmó que efectivamente era ganador de una cifra millonaria.

El hombre ganó un premio millonario gracias a un juego de lotería de Ohio @MILottery

En ese momento, se pidió medio día libre en el trabajo para meditar la decisión de elegir cómo cobraría el dinero. Finalmente, optó por el pago único, que redujo su premio a US$500 mil, la mitad de la suma original.

Además, por los impuestos estatales y federales el premio finalmente se redujo a US$366.250. La decisión de cobrar de una sola vez disminuyó su recompensa.

El golpe de suerte del ganador de la lotería en Ohio: iba a jugar a otro juego cuando llegó a la gasolinera

Al golpe de fortuna que significa haber obtenido el premio, se suma otro hecho que benefició al ganador. Originalmente, cuando se detuvo en la gasolinera, el hombre tenía pensado comprar un boleto de Extreme Millions Scratch-Off.

Sin embargo, la tienda no tenía ningún ticket disponible de ese juego. Ante ese escenario, optó por la compra de $1,000,000 Cashword que cambió su vida.

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Cobrar en anualidades o en un solo pago: la decisión que enfrentan los ganadores de lotería en EE.UU.

Para los jugadores que obtienen este tipo de sumas millonarias, siempre se presenta la duda de si elegir cobrar el premio de un solo pago y reducir el total, como le ocurrió al hombre de Ohio, u optar por desembolsos anuales.

En este caso, el ganador de la lotería podía haber mantenido su premio si escogía 25 pagos de US$40.000 al año. Por el lado contrario, su elección final lo llevó a recibir la mitad de la suma original.