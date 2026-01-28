Quiso jugar a la lotería y terminó en un centro del ICE: la nueva estrategia antimigrante en Florida

Un migrante que quiso jugar a la lotería en Florida fue detenido por agentes especiales de la Lotería de Florida, a partir de una investigación sobre un posible fraude con boletos en Miami. Al detectar el estatus migratorio irregular, la intervención se realizó bajo la autoridad otorgada por el programa de colaboración 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Agentes especiales arrestaron a una persona sin estatus migratorio legal, investigada por una presunta transacción fraudulenta de boletos.

Según informó la Lotería de Florida en su cuenta de X, el sospechoso fue trasladado posteriormente al centro de procesamiento del ICE en Miramar.

Los agentes intervinieron bajo la autoridad que otorga el Task Force del acuerdo 287(g). Este modelo permite que dependencias locales apliquen políticas migratorias con supervisión del ICE durante tareas de rutina, según indica la página web oficial.

Cómo es la colaboración entre la Lotería de Florida y el ICE

Desde que Donald Trump volvió a la presidencia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, intensificó las medidas contra la inmigración ilegal. En este último año, el mandatario estatal introdujo severas restricciones y selló nuevas alianzas del programa 287(g).

La División de Seguridad de la Lotería de Florida cuenta con investigadores especializados y agentes de seguridad. La tarea de estos funcionarios es investigar fraudes relacionados con boletos o actividades fraudulentas contra la agencia.

Según un acuerdo firmado en 2025, tienen poder para arrestar a personas sin estatus legal involucradas en casos vinculados a la lotería.

En 2025, bajo las órdenes de DeSantis, el ICE delegó autoridad a los agentes de la División de Seguridad para detener a extranjeros indocumentados.

Además de la lotería, la medida incluyó al Departamento de Negocios y la División de Regulación Profesional de Bebidas Alcohólicas y Tabaco (ABT, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Control de Juegos estatal (FGCC).

Programa 287(g) en Florida: acuerdos récord con el ICE y arrestos de migrantes

En un discurso realizado el 14 de enero pasado frente al Congreso estatal, DeSantis resaltó que los agentes policiales entregaron casi 20.000 migrantes indocumentados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante los últimos nueve meses. Según el gobierno de Florida, solo la Operation Tidal Wave permitió 10.400 arrestos.

En Florida hay actualmente 340 acuerdos activos del programa 287(g) del ICE Archivo

En este marco, el gobernador también destacó la firma de acuerdos 287(g) para que las autoridades locales colaboren estrechamente con los oficiales del ICE.