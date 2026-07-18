Powerball sube a US$526 millones: de cuánto es el premio en efectivo para el sorteo del sábado

El premio mayor del Powerball alcanzará los US$526 millones este sábado 18 de julio. Sin embargo, las autoridades de la lotería recordaron que el valor en efectivo estimado es de US$233,6 millones.

El premio del Powerball podría reducirse hasta a US$147,1 millones tras impuestos

El premio mayor del Powerball que se sorteará este sábado es el tercero más grande del año hasta el momento. Si alguna persona acierta los cinco números de las bolas blancas y la Powerball roja, se hará acreedora de US$526 millones, aunque hay que considerar las reglas y deducciones.

Powerball pone en juego un premio de US$526 millones en el sorteo de este sábado 18 de julio Imagen generada con Inteligencia Artificial

De acuerdo con Forbes, el premio se verá reducido según las decisiones que tome el ganador, incluso el estado donde reside y, en algunos casos, donde compró el boleto. Estos son algunos ejemplos:

Si se opta por recibir los US$526 millones en un pago único en efectivo, el monto será de US$233,6 millones.

en un el monto será de Además, las ganancias se reducirán a aproximadamente US$177,46 millones después de que se aplique la retención fiscal federal obligatoria del 24% .

después de que se aplique la obligatoria del . También es probable que el ganador se enfrente a un impuesto marginal federal que puede alcanzar hasta el 37%. Este dependerá de sus ingresos, pero podría reducir el premio a unos US$147,1 millones .

que puede alcanzar hasta el 37%. Este dependerá de sus ingresos, pero podría . Si se elige la opción de 30 pagos anuales, el ganador debería recibir alrededor de US$17,5 millones por año. Sin embargo, tras la aplicación del impuesto marginal federal del 37 %, quedarían unos US$11 millones.

del 37 %, quedarían unos US$11 millones. Finalmente, dependiendo del lugar de residencia, el ganador tendría que pagar impuestos adicionales. En estados como Nueva York se gravan las ganancias de la lotería con un 10,9%, mientras que otros como Texas, Florida y California no lo hacen.

Cómo jugar al sorteo de los US$526 millones del Powerball

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292.201.338, quienes deseen probar suerte deben saber que los boletos del Powerball cuestan US$2 por jugada. Por US$1 adicional se activa la opción de Power Play que puede multiplicar los premios, excepto el mayor, por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces.

El juego consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs., hora del este, en el estudio de sorteos de la lotería de Florida en Tallahassee.

Pueden seguirse en vivo a través de YouTube o consultar los resultados en la página de internet del Powerball.

Los premios más altos en la historia del Powerball

A pesar de que US$526 millones es un número elevado en la historia de la lotería, no se encuentra entre los diez premios más altos.

Cuáles fueron los diez premios más importantes en la historia de Powerball Imagen Ilustrativa generada con IA

Las cifras más importantes fueron:

Noviembre de 2022: US$2040 millones ganados en California.

en California. Diciembre de 2025: US$1817 millones ganados en Arkansas.

en Arkansas. Septiembre de 2025: US$1787 millones ganados en Missouri y Texas.

en Missouri y Texas. Octubre de 2023: US$1765 millones ganados en California.

en California. Enero de 2016: US$1586 millones ganados en California, Florida y Tennessee.

en California, Florida y Tennessee. Abril de 2024: US$1326 millones ganados en Oregón.

en Oregón. Julio de 2012: US$1080 millones ganados en California.

en California. Enero de 2024: US$842,4 millones ganados en Michigan.

en Michigan. Marzo de 2019: US$768,4 millones ganados en Wisconsin.

en Wisconsin. Agosto de 2017: US$758,7 millones ganados en Massachusetts.