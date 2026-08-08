Powerball sube a US$856 millones: esta fue la combinación exacta que se llevó el último pozo récord

El premio mayor de Powerball alcanzó un pozo estimado de 856 millones de dólares para el sorteo del sábado 8 de agosto. Quien acierte la combinación ganadora podrá optar por una anualidad o por un pago único en efectivo de aproximadamente US$372 millones, antes de impuestos.

La combinación ganadora del último pozo récord del Powerball

Antes de que el premio llegara a una cifra mayor, el último gran jackpot de Powerball se entregó el 24 de diciembre de 2025, cuando un único boleto vendido en Cabot, Arkansas, ganó US$1817 mil millones. La combinación ganadora fue:

Bolas blancas: 4 - 25 - 31 - 52 - 59

4 - 25 - 31 - 52 - 59 Powerball: 19

19 Power Play: 2x

Ese premio continúa como el segundo jackpot más alto en la historia de Powerball. Solo lo supera el récord de US$2040 millones, obtenido en California en noviembre de 2022, de acuerdo con un comunicado oficial de Powerball.

Por qué el jackpot llegó a US$856 millones

La actual racha comenzó después del 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron el jackpot de US$20 millones. Desde ese sorteo, ningún jugador acertó los seis números necesarios para quedarse con el premio mayor.

Como consecuencia, el sorteo del sábado 8 de agosto será el número 42 consecutivo sin un ganador del jackpot. Durante este período sí hubo premios importantes. La organización informó que 36 jugadores acertaron las cinco bolas blancas, entre ellos un apostador de Ohio, que obtuvo US$1 millón en el sorteo de la semana pasada.

Cómo cobrar el premio de Powerball en EE.UU.

Quien gane el jackpot podrá elegir entre dos modalidades de cobro. La primera consiste en recibir una anualidad, distribuida en 30 pagos escalonados durante 29 años.

La segunda opción permite cobrar un pago único, estimado para este sorteo en US$372 millones antes de impuestos. En ambos casos, el monto final estará sujeto a las retenciones fiscales correspondientes.

La actual racha comenzó después del 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron el jackpot de US$20 millones Imagen generada con Inteligencia Artificial

Los mayores premios de Powerball

De acuerdo con Powerball, estos son los diez jackpots más altos registrados en la historia del juego:

US$2040 millones – 7 de noviembre de 2022 (California)

– 7 de noviembre de 2022 (California) US$1817 millones – 24 de diciembre de 2025 (Arkansas)

– 24 de diciembre de 2025 (Arkansas) US$1787 millones – 6 de septiembre de 2025 (Missouri y Texas)

US$1765 millones – 11 de octubre de 2023 (California)

US$1586 millones – 13 de enero de 2016 (California, Florida y Tennessee)

US$1326 millones – 6 de abril de 2024 (Oregon)

US$1080 millones – 19 de julio de 2023 (California)

US$856 millones (estimado) – Sorteo del 8 de agosto de 2026

(estimado) – Sorteo del 8 de agosto de 2026 US$842,4 millones – 1 de enero de 2024 (Michigan)

US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 (Wisconsin)

El sorteo del sábado 8 de agosto será el número 42 consecutivo sin un ganador del jackpot Imagen Ilustrativa generada con IA

Cuánto cuesta jugar Powerball

Cada apuesta de Powerball cuesta US$2 y puede adquirirse en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 (hora del Este) desde Florida. Según destacaron desde el aviso oficial, la probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 24,9, mientras que la posibilidad de quedarse con el jackpot es de 1 en 292,2 millones.