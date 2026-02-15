Resultados de la lotería Powerball de este sábado 14 de febrero: los números ganadores en EE.UU.
Los números de la suerte y ganadores del último sorteo de la popular lotería en Estados Unidos; en caso de que varias personas acierten todas las bolas, el pozo se reparte
Powerball es una de las loterías más atractivas en Estados Unidos. Uno de los principales motivos de su popularidad son los premios millonarios que ofrece. Tras el sorteo del lunes 9 de febrero de 2026, en el que no hubo ganadores del premio mayor, el pozo aumentó para este sábado 14 de febrero a US$146 millones, con una opción en efectivo cercana a los US$68,4 millones.
Los números ganadores del sorteo Powerball del sábado 14 de febrero
Este sábado 14 de febrero por la noche se lleva a cabo el sorteo Powerball. El jugador que acierte los seis números se lleva el pozo acumulado de US$146 millones, aunque si elige recibir el premio en un único pago inmediato en efectivo, en lugar de cuotas anuales, esa cifra desciende a US$68,4 millones.
¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?
Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, según dónde se compre el billete de Powerball. Puede ser en una sola entrega o en 30 pagos, este último dividido en uno inmediato y otros 29 anuales. La primera opción suele ser la predilecta de los ganadores de la lotería, a pesar de que se reduce significativamente el monto recibido.
Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Posteriormente, deben seleccionar un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja o Extra. Si el jugador acierta los seis números, se convertirá en el ganador del premio mayor del Powerball. En caso de que varias personas acierten todas las bolas mientras juegan Powerball, el pozo se reparte.
Premios no reclamados de la lotería: ¿qué sucede con ellos?
En caso de que algún ganador no reclame su premio dentro del tiempo estipulado, el dinero será distribuido de acuerdo con las leyes de cada estado. Por lo general, los fondos se destinan a programas educativos o sociales.
Las fórmulas para ganar el Powerball en USA
Los jugadores obtienen un premio si aciertan una de las siguientes formas de ganar:
- Seis números + Powerball: pozo acumulado.
- Cinco números: 1.000.000 de dólares. Si se compró el Power Play, se puede multiplicar hasta diez veces.
- Cuatro números + Powerball: 50.000 dólares.
- Cuatro números: 100 dólares.
- Tres números + Powerball: 100 dólares.
- Tres números: 7 dólares.
- Dos números + Powerball: 7 dólares.
- Un número + Powerball: 4 dólares.
- Powerball: 4 dólares.
Historia de Powerball y el mayor ganador histórico
A fines de 2022, el acumulado histórico escaló hasta los US$2040 millones y tuvo un ganador en California: Edwin Castro. Tras meses de una batalla judicial, recibió buenas noticias a comienzos de octubre de 2024: el juez encargado de la demanda en su contra resolvió a su favor y desestimó la presentación de José Rivera, que afirmaba que le habían robado el boleto ganador.
Powerball tuvo su origen en 1988 con el nombre Lotto America y en 2017 adquirió un formato distinto. En 1992, se le puso su nombre y su último cambio, el multiplicador x10 se añadió en 2015.
