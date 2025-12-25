Dónde se jugó el boleto ganador de Powerball en Estados Unidos: el premio récord que cayó en Navidad

La lotería Powerball de EE.UU. anunció que una persona ganó el premio mayor US$1.817 millones, el segundo más grande jamás registrado. El boleto que se lleva la cifra récord acertó los seis números del sorteo de este miércoles 24 de diciembre.

En qué lugar se vendió el boleto ganador de Powerball

De acuerdo con un comunicado de Powerball, el boleto fue vendido en Arkansas. Esta es la segunda vez que el premio mayor se gana con un boleto vendido en el estado. La primera fue en 2010.

La persona adquirió el ticket ganador en Arkansas. Es la segunda vez que el premio ganador se gana en el estado Wikipedia

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

El ganador del boleto podrá recibir su premio de dos maneras: un pago anualizado de US$1.817 millones o un pago único de US$834,9 millones.

En caso de elegir la opción de anualidad, la persona recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

Cuánto se lleva el ganador del premio mayor de Powerball con impuestos

Un detalle a tomar en cuenta con respecto al premio mayor son que las cifras presentadas son “antes de los impuestos”, lo que hace que la cifra final que cobre el ganador dependa de en qué estado se encuentre.

Arkansas cuenta con una tasa impositiva del 7% en los premios de lotería Pinterest de Powerball Online

Arkansas, estado en donde se compró el boleto ganador, tiene una tasa impositiva del 7% para los ganadores de la lotería. Por tanto, de optar por el pago único, le quedarían aproximadamente $776.7 millones con el impuesto estatal.

Además del estatal, se aplica un impuesto federal inicial del 24%, el ganador va a adquirir un neto aproximado de US$522 millones.

Los ganadores del Powerball de Navidad

Los números ganadores del boleto ganador del Powerball fueron las bolas blancas 4, 25, 31, 52, 59 y la roja Powerball 19. El multiplicador de Power Play fue 2.

Asimismo, a nivel nacional, ocho boletos acertaron las cinco bolas blancas. Los boletos ganadores de Match 5 se vendieron en California, Indiana, Michigan, Nueva York (2), Ohio, Pensilvania y Virginia.

El premio de Match 5 es una ganancia fija en efectivo de un millón de dólares, a excepción de California, donde los montos de los premios se determinan en función de las ventas y el número de ganadores.

Por su parte, otros 114 boletos ganaron premios de US$50,000 y 31 boletos ganaron premios de US$100 mil.

Los récords de boletos de lotería

El boleto ganado en Navidad es el segundo premio mayor de lotería estadounidense más grande jamás registrado y el premio Powerball más grande de este año.

De acuerdo con Powerball, los premios que han superado récords en Estados Unidos son:

US$2.04 mil millones: 7 de noviembre de 2022 (California)

US$1.817 mil millones: 24 de diciembre de 2025 (Arkansas)

US$1.787 mil millones: 6 de septiembre de 2025 (Missouri y Texas)

US$1.765 mil millones: 11 de octubre de 2023 (California)

US$1.586 mil millones: 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee