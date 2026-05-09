¿Se puede enviar un boleto de lotería por correo? La restricción del Servicio Postal de EE.UU. que muchos desconocen

El envío de boletos de lotería por correo en Estados Unidos enfrenta restricciones federales que muchas personas desconocen, incluso cuando los sorteos son legales en ciertos estados. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) clasifica estos tickets como materia no enviable, salvo excepciones; es decir, artículos que no pueden circular por la red postal bajo determinadas condiciones.

Restricciones para enviar un boleto de lotería por el USPS en EE.UU.

Aunque varias loterías estatales permiten reclamar premios por mensajería o correo certificado, no significa que cualquier persona pueda enviar libremente boletos entre estados o hacia otros países. USPS explica que la posibilidad depende de si el material entra en una excepción legal, del tipo de sorteo y del contenido del envío.

Powerball es una de las loterías más jugadas en EE.UU. Reddit

La agencia postal basa estas restricciones en leyes federales como el Título 18 del Código de Estados Unidos y la sección 3001 del Título 39. La regulación aplica a boletos, material relacionado y fondos enviados por correo para participar o comprar boletos, según la página oficial del Servicio.

Qué boletos y pagos no se pueden enviar por correo

USPS define la lotería como cualquier esquema que ofrezca un premio basado en azar y que requiera un pago para participar. Bajo esa definición, la agencia considera no enviables algunos boletos, comprobantes de participación, pagos o documentos relacionados con juegos de azar. La regla incluye dinero, cheques, giros postales o cualquier forma de pago enviada para comprar participaciones.

El organismo también aclara que existen excepciones para ciertas actividades reguladas. Por ejemplo, algunas loterías estatales autorizadas, concursos de pesca o actividades contempladas bajo la Indian Gaming Regulatory Act. Sin embargo, el análisis sobre si se puede enviar o no depende del contenido exacto del sobre o paquete y del contexto del envío.

Mega Millions es otra lotería que en Estados Unidos se juega mucho Archivo

Boletos extranjeros y pagos internacionales enfrentan límites más estrictos en USPS

Las restricciones aumentan cuando el envío involucra loterías extranjeras. El USPS informa que la ley federal prohíbe enviar pagos destinados a comprar boletos o participaciones en sorteos internacionales. La medida busca frenar fraudes vinculados con supuestos premios millonarios provenientes de otros países.

La agencia postal explica que muchos anuncios sobre loterías extranjeras corresponden a esquemas fraudulentos. En esos casos, las víctimas envían dinero por correo sin recibir boletos válidos ni premios reales.

El USPS es el servicio de correo en EE.UU. (Unsplash/Tareq Ismail)

Antes de enviar un boleto o reclamo, la agencia insta a revisar las reglas postales y las instrucciones de la lotería estatal correspondiente.

Qué otros artículos regula USPS para envíos por correo

Además de las reglas sobre juegos de azar, la agencia mantiene una clasificación de artículos restringidos o sujetos a condiciones especiales. Esto significa que no todo material delicado está prohibido de forma absoluta. Entre los que sí se pueden enviar están: