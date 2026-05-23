Devolvió un ticket que tenía US$500 de premio y semanas después ganó medio millón de dólares

Un residente de Carolina del Sur ganó US$586 mil en el sorteo Palmetto Cash 5 después de visitar la misma estación de servicio de Myrtle Beach donde semanas antes había entregado un ticket ajeno valuado en US$500. La Lotería Educativa estatal difundió el caso por la llamativa coincidencia entre el gesto y el jackpot que recibió el jugador.

Carolina del Sur: encontró un boleto ganador de Pick 3 por US$500 y lo devolvió

La Lotería Educativa de Carolina del Sur compartió la historia del hombre que relacionó su premio mayor con la devolución previa de un boleto ganador. La entidad contó que el ganador encontró en marzo un billete de lotería en el suelo de la gasolinera Murphy, ubicada frente al Walmart en Dorsett Dr., en Myrtle Beach, y decidió devolvérselo al dueño.

El hombre le pidió al gerente de la tienda que preguntara si alguien se presentaba para reclamar el boleto premiado con US$500. Cuando el propietario original del ticket lo reclamó, se lo entregó. Sobre esta situación, detalló: “El dueño estaba tan agradecido por recuperar el boleto que supe que me iba a ganar la lotería. Simplemente lo sabía”.

Las autoridades de la lotería recomiendan siempre firmar el reverso de un boleto para poder reclamar la propiedad del mismo en caso de no encontrarse con alguien tan dispuesto a devolverlo.

Palmetto Cash 5: ganó US$586 mil dos meses después de devolver un boleto premiado

El 25 de abril, el hombre volvió a la misma tienda y compró un boleto para el sorteo Palmetto Cash 5. El jugador acertó los cinco números del sorteo y ganó el premio mayor de esa noche, de US$586 mil.

Los dos boletos ganadores se vendieron en la gasolinera de Walmart ubicada Myrtle Beach Google Maps

Sobre su victoria declaró: “He tenido suerte en la vida y puedo usar este premio para ayudar a algunas personas. Tal vez mi historia anime a otros a hacer lo correcto”. Y no fue el único que celebró. Por vender un boleto ganador del premio mayor, la estación de servicio de Walmart en Myrtle Beach recibió un bono de US$5860.

Palmetto Cash 5 en Carolina del Sur: probabilidades, precio del boleto y monto del jackpot

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Palmetto Cash 5 son de una en 850.668, según la Lotería Educativa de Carolina del Sur. Las autoridades de la lotería recordaron que los boletos de dicho juego tienen un costo de US$2, que ya incluyen los multiplicadores.

El premio mayor en el juego Palmetto Cash 5 es de 100 mil dólares Lotería Educativa de Carolina del Sur

Los jugadores tienen que elegir cinco números entre el 1 y el 42, ya sea de forma aleatoria o seleccionados por el jugador, y seguir los sorteos diarios que se llevan a cabo a las 18.59 hs y se transmiten en vivo por las estaciones locales.

El premio mínimo es de US$2 y la cantidad puede multiplicarse por dos, tres, cinco y diez, siempre que no se trate del premio mayor. El premio más alto comienza en US$100 mil y aumenta un mínimo de US$10.000 cada día hasta que alguien lo gane.

Si bien las posibilidades de llevarse la bolsa más alta son pocas, según las autoridades de la lotería, las probabilidades de ganar cualquier premio son de una entre diez. Actualmente están en juego US$514 mil que, si no se ganan esta noche, aumentarán.