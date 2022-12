Luis Miguel: del conflictivo acuerdo prenupcial con Aracely Arámbula a la tajante condición que impondría a sus ex

escuchar

Es claro que Luis Miguel es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional, que ha conseguido decenas de éxitos, compartió escenario con los más famosos cantantes del mundo y hasta tiene una serie propia que relata su vida en Netflix. Pero su vida privada a lo largo de su carrera fue motivo de controversias en su carrera y, pese a que él siempre intentó llamarse al silencio, las especulaciones en cuanto a sus relaciones amorosas siempre atrajeron el interés de sus fans.

Ahora, después de que Carlos Bremer, presidente del Consejo de Value Grupo Financiero y amigo de El Sol de México, anunciara su interés por retomar las riendas de su carrera en 2023, volvió a resurgir una información sobre una serie de condiciones que el intérprete de “Por debajo de la mesa” le impondría a sus ex al momento de terminar la relación.

“Ahora merece una segunda etapa. Me habló hace tres meses y me dijo que quiere volver en grande, que me va a hablar cuando esté listo para ver cómo podemos servir de algo. El reto es volver a hacer algo de primera. Él puede tener mil broncas, mil problemas, pero en la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica”, indicó Bremer.

Contratos confidenciales y los supuestos requisitos de Luis Miguel

En julio de este año, se conoció una información que volvió a ser tendencia en las últimas horas. Tiene que ver con lo revelado en el programa Chisme No Like. Allí los conductores contaron que habrían tenido acceso a uno de los contratos de confidencialidad que el cantante les pedía firmar a sus novias.

“Hemos tenido acceso a este contrato, hemos hablado con muchas de las muchachas y todas afirman lo mismo, han tenido que firmar contrato de confidencialidad con el Sol de México”, destacó Javier Ceriani en aquella oportunidad.

De acuerdo a lo informado en el ciclo, el famoso les habría pedido a sus parejas, entre otras cosas, una serie de requisitos mientras dure la relación y otros si llegaran a separarse. En el primer caso, las mujeres tenían prohibido hacer declaraciones sobre Luis Miguel y su relación con el artista, asimismo, las fotos con él deberían ser tomadas con su consentimiento. En tanto, deberían entregar sus teléfonos celulares y cámaras en los sitios que compartan con el artista, viviendas, cuartos de hotel, barcos. Los dispositivos se colocarían en una caja fuerte hasta el momento en que la mujer abandonara el lugar.

En el caso de separarse de esta persona, el “Sol” habría impuesto que evitaran hacer declaraciones sobre su experiencia como parejas de Luis Miguel. Como beneficio, se estipula que serían beneficiadas con una indemnización que podría ir desde dinero, propiedades o automóviles, según la importancia y duración de la relación. Este contrato se extendería hasta por una década después de terminado el vínculo amoroso.

El conflictivo acuerdo prenupcial de Luis Miguel y Aracely Arámbula

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula concluyó hace 13 años, pero desde entonces ambos se vieron implicados en varias tesituras. Según trascendió, la expareja, que finalizó su matrimonio en 2009, firmó un acuerdo prenupcial con unos severos requisitos para el cantante, que de acuerdo a la denuncia de ella, él incumplió, por lo que debería abonar a la actriz una cifra millonaria para la manutención de sus dos hijos, algo que tras las declaraciones de Bremer no quedó del todo claro si realmente fue saldado, ya que Arámbula no lo aclaró tampoco.

Arámbula y Luis Miguel vivieron un romance de poco más de cuatro años, en los que formaron una familia con sus dos hijos, Daniel y Miguel, de 14 y 15 años, respectivamente. Pero en 2009 pusieron fin a su matrimonio, presuntamente por la falta de consenso ante los deseos de la actriz de retomar sus papeles en las telenovelas. Así, más de una década después y luego de que en 2012 Aracely lo demandara por no cumplir la cuota alimentaria para los pequeños, la mexicana que dio vida a Marcia Cisneros en La madrastra acudiría a los juzgados de Los Ángeles para defender el patrimonio de los adolescentes, según informó el medio Terra México.

Daniel y Miguel tienen ahora 14 y 15 años, respectivamente. Instagram: arambulabazan

“El Sol de México” habría firmado un acuerdo prenupcial millonario con la actriz, que pactaría que si el cantante finalizaba la relación con Arámbula en menos de tres años, debería pagarle 50 mil dólares mensuales para la manutención de sus hijos y, en caso de hacerlo luego de los cinco años, de 250 mil dólares mensuales. Un acuerdo que, según citó el medio mencionado, el intérprete de “Ahora te puedes marchar” no cumplió y la damnificada denunció que no recibió lo pactado.

Si bien lograron llegar a un arreglo en 2017, posteriormente el cantante volvería a romperlo. “Aracely le dijo que, por lo menos, fijaran una pensión mensual de 600 mil pesos [mexicanos, 31.000 dólares], pero Luis Miguel respondió que era un exceso, que no podía. Lo cual es mentira, porque entre la serie y la gira ganó alrededor de 2 mil millones de pesos; además ya se anunció la segunda temporada de la bioserie”, apuntó una amiga de la actriz en aquel momento, finalmente la ficción tuvo una tercera temporada con la que concluyó.

El patrimonio de Luis Miguel

El puertorriqueño forjó su carrera musical tras lanzar su primer álbum, Un Sol, en 1982. Además, ocupó varios papeles en la actuación y recibió los derechos de la serie biográfica que retrató su vida. Así, se convirtió en el primer mexicano en tener más de 5 mil millones de reproducciones en Spotify. Según el portal Celebrity Net Worth, el cantante tendría un patrimonio neto de 180 millones de dólares.

La temporada final de Luis Miguel, la serie se estrenó el 28 de octubre y es lo más visto por los argentinos en Netflix Prensa Netflix

