“Era Bravo”: Noelia Marzol reveló el motivo por el cual rechazó una cita con Luis Miguel

Noelia Marzol dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo a muy temprana edad y, desde sus inicios, siempre se demostró transparente y desfachatada. A lo largo de su carrera, nunca tuvo vergüenza de mostrar tanto su cuerpo como su intimidad frente a las cámaras y su postura “sex positive” se volvió una especie de identificación de su marca personal. Eso la convirtió en la invitada perfecta para No es tan tarde (Telefe), en donde las entrevistas oficiadas por German Paoloski no tienen límites. En medio de un descontracturado ping pong, la actriz de Sex recordó su encuentro con Luis Miguel.

Noelia Marzol en No es tan tarde

Con música fuerte y el ambiente cargado de buena energía, Paoloski dio la bienvenida a la audiencia de No es tan tarde. Tras saludar a la banda que toca en vivo y hacer un repaso por algunas noticias actuales, se dispuso a presentar a la gran invitada de la noche: Noelia Marzol. Una vez sentados cara a cara, no tuvo reparos en apuntar hacia los temas más picantes e íntimos de la vida personal de su entrevistada.

De a poco, la conversación los llevó a recordar un episodio que sucedió muchos años atrás. Cuando ella tenía apenas 20 años, Marley -quien, además de ser un legendario conductor, es su amigo cercano- la invitó a cenar con Luis Miguel pero la noche no terminó como esperaban.

Marley quiso emparejar a su amiga Noelia Marzol, pero todo salió mal

“Nos presentó cara a cara. Yo era una pibita, él ya era grande. Es bravo, qué lindo que canta, ¿no?”, dijo la bailarina frente a la mirada atenta de Paoloski. Y agregó: “Vino Marley, me propuso ‘vamos a cenar con Luis Miguel’. Yo tenía 20 años. Si me hubiera dicho con Madonna, iba también. Una estrella internacional me entusiasmaba”. Finalmente, el interprete de “Ahora te puedes marchar” quiso llevar las cosas más allá pero ella lo rechazó. “No le corté el rostro, fui sutil, pero bueno todo el mundo da por hecho que tenía que estar con él”, aclaró.

Esta no es la primera vez que Marzol se refiere a la fallida noche con Luis Miguel. En una ocasión, pasó por Flor de equipo (Telefe) y se vio obligada a dar detalles cuando transmitieron un video de Marley en donde contaba parte de la historia.

“Cuando él venía a la Argentina me llamaba por teléfono y generalmente yo pasaba casi todo el día con él. Un día fue Noelia porque él quería aprender a bailar tango. La llevé a Noelia y a él obviamente le gustó Noelia. Le tiró onda pero Noelia le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, afirmó el presentador.

El papelón de Noelia Marzol con Luis Miguel: “Le cortó el rostro, lo maltrató” Instagram

Luego de esa noche, El Sol de México le pidió a Marley el número de la joven que llamó su atención para intentar contactarla. Pero ella, al recibir un enigmático llamado, pensó que se trataba de una broma de su amigo y lo rechazó. “Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo en la cara. Después ella me llama y me dice ‘cortala con tus llamados y tus bromas’. Le dije ‘yo no te llamé´. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”, recordó entre risas el papá de Mirko.