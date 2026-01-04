Dónde está ahora Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, el depuesto líder de Venezuela, amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York tras una impactante incursión militar en la que Estados Unidos lo capturó.

Maduro aterrizó el sábado por la noche en un aeropuerto neoyorquino, luego de una operación militar en la madrugada en Caracas. Comandos militares estadounidenses extrajeron al exlíder autocrático y a su esposa, Cilia Flores, de su hogar en una base militar de la capital venezolana, un acto que el gobierno de Maduro calificó de “imperialista”. La pareja enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo. Durante la incursión, se registraron bombardeos sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, un hecho que será discutido de urgencia el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU. El futuro de la nación sudamericana se encuentra sumido en la incertidumbre después de que Trump dijera que tomará el control de Venezuela para realizar una “transición apropiada”.

El momento en el que Maduro es trasladado

Dónde está Nicolás Maduro

Actualmente, Nicolás Maduro está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (Metropolitan Detention Center, MDC), una prisión federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, Nueva York. Allí enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.

El líder izquierdista fue extraído del país en el buque de guerra USS Iwo Jima y, posteriormente, en un avión rumbo a Estados Unidos, donde un helicóptero lo trasladó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí, Maduro enfrentará los cargos de narcotráfico y terrorismo que pesan sobre él desde 2020. Imágenes publicadas por el gobierno del presidente Donald Trump mostraron a Maduro esposado, en sandalias con medias y ropa informal, escoltado por agentes federales en una instalación de la DEA. “Buenas noches, feliz año nuevo”, se le escuchó decir en inglés, mientras en español pronunció un melancólico “qué triste”.

Maduro y su esposa llegaron a la oficina de la DEA en la ciudad de Nueva York

Qué pasará este lunes con Maduro

Este lunes 5 de enero, el exlíder de Venezuela, comparecerá ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde residen sus causas por narcotráfico y terrorismo. La noticia la comunicó el medio NBC News de Estados Unidos, de acuerdo al testimonio de dos fuentes: "El presidente venezolano Nicolás Maduro podría comparecer ante un tribunal en la ciudad de Nueva York tan pronto como este lunes“.

Que pasara manana con Maduro

Quién estará a cargo de Venezuela

La pregunta sobre quién gobernará Venezuela sigue sin respuesta clara. Trump aseguró que Estados Unidos va a “dirigir” el país sudamericano hasta que se pueda “llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, liderada por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana. Sin embargo, el mandatario estadounidense pareció descartar a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, al considerar que “le sería muy difícil estar al frente del país” y que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”. Machado, por su parte, había expresado que Edmundo González Urrutia, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, “debe asumir de inmediato” el poder.

Contradictoriamente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “asuma” las funciones del cargo de presidenta de la República, descartando la falta absoluta de Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones. Esta decisión parece contradecir declaraciones previas de Trump, quien había señalado que Rodríguez manifestó a su gobierno su disposición a colaborar. En un combativo discurso, Rodríguez exigió a Estados Unidos la liberación de Maduro, argumentando su legitimidad como líder.

Delcy Rodríguez asumió como líder de Venezuela (Photo by Juan BARRETO / AFP) JUAN BARRETO - AFP

Petróleo: el objetivo económico de la operación

Un objetivo claro de Trump es incentivar a las petroleras estadounidenses a regresar a Venezuela. El mandatario afirmó que buscará que las compañías “entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero”. Venezuela, bajo sanciones petroleras de Estados Unidos desde 2019, produce cerca de un millón de barriles de crudo al día, gran parte comercializada en el mercado negro con grandes descuentos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2023, Venezuela poseía 303.000 millones de barriles de petróleo, el 17% de las reservas mundiales. La compañía estadounidense Chevron ya opera en el país caribeño gracias a una autorización especial.

