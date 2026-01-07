Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro y Cilia Flores que enfrenta acusaciones de EE.UU.

Cuatro días después de la intervención militar estadounidense en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, “Nicolasito”, el hijo del matrimonio, se mostró emocionado en una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la que hizo un llamado a la unidad social. Sin embargo, al igual que su padre, enfrenta acusaciones por narcoterrorismo.

“Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro que representa el chavismo 2.0

Nicolás Maduro Guerra nació el 21 de julio de 1990 en Caracas, Venezuela. Es hijo del primer matrimonio del líder chavista con Adriana Guerra Angulo.

"Nicolasito" es hijo del primer matrimonio de Nicolás Maduro con Grysell Torres AFP

Cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, nombró a su hijo como “Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia”. En ese momento, tenía 22 años.

Un año después, se convirtió en el coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Para 2017, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente y el 2021 fue elegido como diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela. En la actualidad ocupa este cargo.

Acusaciones que presenta “Nicolasito”

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó el pasado 3 de enero un documento que actualiza los cargos de marzo de 2020 de varios dirigentes chavistas. Entre ellos, "Nicolasito" y sus padres.

Se le acusa al hijo de Maduro de trasladar cocaína Estados Unidos entre 1999 y 2025 Twitter

Al economista venezolano se le acusa de tres cargos formales, según lo estipulado en el documento del DOJ:

Conspiración desde 1999 hasta 2025 para importar más de cinco kilogramos de cocaína a EE.UU., fabricar/distribuir con intención de importación , y hacerlo en aeronaves registradas en EE.UU.

desde 1999 hasta 2025 para importar más de cinco kilogramos de cocaína a EE.UU., , y hacerlo en aeronaves registradas en EE.UU. Posesión/uso de armas automáticas y dispositivos destructivos en relación con narcotráfico.

y dispositivos destructivos en relación con narcotráfico. Conspiración para violar con las mismas armas en apoyo a narcotráfico.

Algunos de sus cargos puntuales incluyen un envío de cientos de kg de cocaína de Venezuela a Miami en 2017 y una reunión en Medellín con dos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el traslado de sustancias vía Colombia a EE.UU. hasta 2026

Los primeros dichos de Nicolasito tras la captura de sus padres

El actual diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela habló sobre la detención de sus padres durante una de las sesiones legislativa. Allí, le envió un mensaje directo a Maduro sobre su familia y el estado actual del país sudamericano.

El hijo de Nicolás Maduro se quebró en plena sesión mientras le dedicaba unas palabras a su padre Captura de Pantalla

“Papá, hiciste de todos en nuestra familia gente fuerte. Acá estamos, cumpliendo hasta que regresas. La patria está en buenas manos, papá. Pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a poder ver a los muchachos”, expresó con emoción.

Luego agregó: “Que viva Venezuela, que viva la patria y acá estamos firmes para lo que tengas que hacer. Los amamos mucho. Estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia Flores [la esposa de Maduro]”.

Las declaraciones se produjeron dos días después del arresto de Nicolás Maduro, quien fue removido junto durante la madrugada del sábado 3 de enero y trasladado a Nueva York para enfrentar las acusaciones por narcoterrorismo.