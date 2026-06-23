Boletín de visas y green cards en julio: las categorías que pueden quedarse sin cupos antes de octubre

La disponibilidad de visas de inmigrante para obtener la green card tiene un escenario de alta demanda en Estados Unidos. De acuerdo con el boletín de visas correspondiente a julio, varias categorías vinculadas al empleo registran niveles de utilización que obligaron a limitar la emisión de nuevos números de permisos para determinados países.

Green card: categorías que ya no tienen cupos disponibles

El Departamento de Estado establece las fechas de acción final y los plazos de presentación de solicitudes para los distintos programas migratorios. Sin embargo, el organismo advirtió que el uso acelerado de los cupos anuales genera restricciones en algunas categorías de preferencia.

En la tabla de julio, la fecha indicada para cualquier clase significa que la categoría está sobredemandada; “C” significa vigente; y “U” significa no autorizado Travel.state.gov

De acuerdo con el boletín de visas, la situación afecta principalmente a solicitantes de India, China y Filipinas, cuyos expedientes se encuentran sujetos a límites específicos por país y a los topes generales establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

Entre los casos más relevantes figura:

Categoría EB-2 para ciudadanos de India : el volumen de solicitudes alcanzó el máximo permitido para el año fiscal en curso, por lo que no se asignarán nuevas visas hasta el comienzo del próximo ciclo presupuestario, previsto para octubre.

: el volumen de solicitudes alcanzó el máximo permitido para el año fiscal en curso, por lo que hasta el comienzo del próximo ciclo presupuestario, previsto para octubre. Categoría EB-5 No Reservada para India: el límite correspondiente ya fue utilizado en su totalidad.

Cuando una categoría es declarada como “no disponible”, las autoridades dejan de emitir números de visa hasta que se habiliten nuevos cupos con el inicio del siguiente año fiscal.

El boletín de visas de julio emitido por el Departamento de Estado detalla la disponibilidad para dicho mes 123RF

Las categorías de visas que podrían agotarse antes de octubre

Además de las categorías ya cerradas, el Departamento de Estado indicó que existen otros programas que podrían enfrentar restricciones adicionales en los próximos meses si continúa el ritmo actual de demanda.

Categoría EB-1 para India : ya experimentó ajustes en sus fechas de acción final para evitar superar el límite anual autorizado. Las autoridades señalaron que, si la utilización continúa en aumento, la opción podría quedar temporalmente sin disponibilidad antes del 30 de septiembre .

: ya experimentó ajustes en sus fechas de acción final para evitar superar el límite anual autorizado. Las autoridades señalaron que, si la utilización continúa en aumento, la opción . Categoría EB-2 para China : el incremento de solicitudes podría derivar en nuevos retrocesos de fechas o incluso en la suspensión temporal de la emisión de visas hasta el inicio del año fiscal 2027.

: el incremento de solicitudes podría derivar en nuevos retrocesos de fechas o incluso en la suspensión temporal de la emisión de visas hasta el inicio del año fiscal 2027. Categoría EB-3 para Filipinas: aparece entre las que presentan mayores riesgos de ajustes durante el tercer trimestre del año. El nivel de demanda registrado podría obligar a restringir la asignación de permisos para evitar superar los límites establecidos por la ley.

Por otro lado, el programa de visas de diversidad mantiene disponibilidad de números en julio. No obstante, las autoridades remarcan que la existencia de cupos no está garantizada hasta el final del año fiscal.

El organismo recordó que cualquier categoría migratoria, ya sea basada en empleo o patrocinio familiar, puede quedar sin disponibilidad si alcanza los topes numéricos previstos para el período fiscal vigente.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Qué ocurrirá con las categorías de green cards agotadas en octubre

El 1° de octubre comenzará el año fiscal 2027, momento en que se renovarán los cupos anuales para las visas de inmigrante. Ese reinicio permitirá reactivar categorías que actualmente se encuentran cerradas por falta de números disponibles.

Las EB-2 y EB-5 no reservadas para India volverán a recibir asignaciones de permisos una vez que entren en vigor los nuevos límites. Además, se espera que las fechas de acción final registren avances respecto de las restricciones implementadas durante este año.

Sin embargo, la velocidad de recuperación dependerá de la cantidad de solicitudes pendientes y del volumen total de visas autorizado para el nuevo año fiscal.

Cómo se calculan los cupos para el año fiscal 2027

La distribución de visas de inmigrante se realiza conforme a las reglas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Esta establece límites globales y porcentajes específicos para cada categoría.

Para el año fiscal en vigor se establecieron:

Primera Preferencia (F1) : hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Cuentan con 23.400 visas , a las que se suman los números que no se utilicen en la cuarta preferencia.

: hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses. Cuentan con , a las que se suman los números que no se utilicen en la cuarta preferencia. Segunda Preferencia (F2) : cónyuges, hijos e hijos solteros de residentes permanentes. Disponen de 114.200 , más los números no utilizados en la categoría F1.

: cónyuges, hijos e hijos solteros de residentes permanentes. Disponen de , más los números no utilizados en la categoría F1. Tercera Preferencia (F3) : hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, tienen asignadas 23.400 visas, más los números que no requieran las categorías F1 y F2.

: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, tienen asignadas visas, más los números que no requieran las categorías F1 y F2. Cuarta Preferencia (F4): hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. Cuentan con 65.000, más cualquier número que no se haya utilizado en las tres preferencias anteriores.

Además, la legislación establece que ningún país puede recibir más del 7% del total anual de visas de preferencia al considerar las categorías familiares y laborales.