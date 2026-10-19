María Antonietta, 101 años: “Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”

María Antonietta vive en la isla de Cerdeña, Italia, una región reconocida mundialmente como Zona Azul debido a la alta concentración de personas centenarias. A sus 101 años, la mujer se convirtió en un símbolo de resiliencia y perspectiva histórica sobre el bienestar humano. En una entrevista concedida al canal de YouTube Proyecto Happiness, la protagonista compartió sus reflexiones sobre el paso del tiempo, la alimentación sencilla y los hábitos que marcaron su extensa trayectoria de vida.

Testimonio de Maria Antonietta - Progetto happiness

Al ser consultada sobre las razones de su longevidad, María Antonietta fue precisa y directa. “Trabajar”, respondió ante las cámaras. Según su testimonio, la clave de su vitalidad residió en una vida marcada por el esfuerzo físico constante. Durante años, la mujer realizó tareas rurales en la zona de Talana, donde recorría largas distancias a pie y transportaba leña sobre su cabeza.

Estas actividades, junto a la resolución cotidiana de problemas sin asistencia tecnológica, forjaron un modo de vida austero que ella considera determinante para llegar al siglo de edad con lucidez y salud. Tampoco, asegura, necesita medicamentos para su día a día.

María Antonietta, la italiana de 101 años que vive sin tomar remedios (Fuente: Progetto Happiness)

Respecto a su dieta, la centenaria mantiene una relación simple y sin restricciones excesivas con los alimentos. Consume todo lo que la tierra ofrece, con la única excepción de las papas crudas. Además, acostumbra beber un café cargado por la mañana y ocasionalmente disfruta de una copa de vino tinto. María Antonietta enfatizó que estos gestos no funcionan como fórmulas mágicas, sino que representan parte de una rutina integrada en un entorno de cohesión familiar, donde los ancianos permanecen valorados dentro de sus hogares.

Maria Antonietta contó su historia a Proyecto Happiness

La mujer también analizó la evolución de la calidad de vida a lo largo de un siglo. Al recordar su juventud, marcada por las privaciones de la guerra y la ausencia de servicios básicos como el agua corriente, afirmó: “No nos faltaba nada”. Para ella, la carencia de opciones en el pasado no significó una falta de afecto o de vitalidad. Contrasta esta época con el presente, donde el progreso técnico y la abundancia material conviven con un vacío existencial creciente. “Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”, sentenció durante la entrevista.

María Antonietta mantiene una relación simple y sin restricciones excesivas con los alimentos (Fuente: Progetto Happiness)

A pesar de reconocer las comodidades del mundo moderno, María Antonietta advierte sobre el peligro de perder la paz interior en busca de una acumulación que no garantiza la felicidad plena.

En la actualidad, observa su imagen en el espejo y elige el humor para aceptar el envejecimiento. Aunque reconoce que sus fuerzas físicas disminuyen, afirma que no se siente vieja. Su relato propone un retorno a la simplicidad, a los vínculos afectivos y a la aceptación del curso natural de la existencia, elementos que considera fundamentales para alcanzar una longevidad plena.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.