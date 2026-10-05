María Corina Machado celebró la victoria de Bolsonaro en Brasil: “Venezuela también avanzará hacia la libertad”

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, felicitó a Flávio Bolsonaro por su ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. En sus redes sociales, afirmó que “muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad”. El senador brasilero obtuvo el 47,03% de los votos válidos y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 45,16%, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) y habrá balotaje el 25 de octubre.

Qué dijo María Corina Machado sobre el resultado en Brasil

Machado reaccionó a los comicios a través de su cuenta de X. Allí, calificó la votación como una “jornada democrática ejemplar” y reconoció a Bolsonaro como “ganador de la primera vuelta”.

De igual modo, la opositora venezolana escribió que el pueblo brasilero ejerció “con orgullo la soberanía popular” y consideró que estos comicios tienen un peso decisivo para el futuro de la región.

María Corina Machado celebró la "jornada democrática ejemplar" en Brasil X/@MariaCorinaYA

“Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto”, dijo.

“Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región”, agregó.

Qué ventaja tiene Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta en Brasil

Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Bolsonaro sumó 56.104.268 votos y Lula 53.876.617. La diferencia fue de 2.227.651 votos, según datos del TSE. La abstención alcanzó el 21,07% del padrón, de acuerdo con CNN en Español.

Repetto - elecciones en Brasil

Las encuestas previas daban una ventaja menor a Lula o un empate técnico. Según el instituto de sondeos, Datafolha, le atribuía a Bolsonaro el 42% frente al 45% del presidente.

Los candidatos eliminados sumaron 7,82% de los votos válidos. Ronaldo Caiado quedó tercero entre los restantes con el 2,19% y Renan Santos obtuvo el 2,25%, según CNN.

Cómo reaccionaron otros líderes y los mercados tras los resultados

El presidente de la Argentina, Javier Milei, también felicitó a Bolsonaro, al igual que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. En su cuenta de X, dijo que el continente latinoamericano es de “ciudadanos que quieren vivir en libertad”.

El posteo de Milei X

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, señaló Milei.

En los mercados, el real brasileño subió 4,5% frente al dólar en las primeras operaciones del lunes. Ese movimiento puede afectar el costo de las remesas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.