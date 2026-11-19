WASHINGTON.– JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, informó este jueves que terceros que prestan servicios a la entidad fueron blanco de un ciberataque.

Según la investigación preliminar, los atacantes accedieron a información de marketing almacenada por esos proveedores. Entre los datos podrían figurar nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes, precisó un vocero.

JPMorgan no precisó cuántos clientes ni qué proveedores resultaron afectados. Tampoco mencionó un acceso a contraseñas, números de cuenta o información financiera.

We have learned that third parties who provide services to the firm were the target of a cyber attack.



Based on our investigation so far, we believe the attackers accessed certain marketing data held by those vendors, which may include some customer names and email addresses.… — Chase (@Chase) November 19, 2026

En las redes sociales de Chase, el banco aseguró que no hay interrupciones en sus servicios. Dijo que, cuando corresponda, contactará a los afectados y les ofrecerá asistencia, entre ella monitoreo crediticio gratuito.

El banco buscó separar este episodio de otra dificultad que atravesó a comienzos de semana. Aseguró que el ciberataque a sus proveedores no tiene relación con las demoras en el procesamiento de transacciones que algunos clientes experimentaron el lunes.

Dos incidentes distintos en una misma semana

El lunes 16, JPMorgan registró problemas para procesar operaciones por un error de software en sus sistemas informáticos internos. Algunas transacciones tardaron más de lo habitual. Un vocero de la entidad sostuvo entonces que no había evidencia de un vínculo con un ataque informático y aseguró que los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos. El banco informó después que el servicio se había normalizado esa misma noche.

un letrero del banco Chase en un cajero automático Jenny Kane - AP

JPMorgan aclaró que no era una falla sistémica. Otros bancos podían sufrir demoras solo en operaciones con la entidad. Usuarios reportaron problemas en Bank of America, US Bank y Wells Fargo, aunque US Bank negó un impacto directo en sus sistemas.

La falla también despertó la atención de los supervisores. El Departamento del Tesoro y la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) contactaron a bancos para comprobar que el problema estuviera contenido, descartar un vínculo con un ciberataque y revisar la comunicación a los clientes. El titular de la OCC, Jonathan Gould, lo describió como un incidente aislado y anticipó una revisión más profunda.

Una seguidilla de fallas tecnológicas

Los episodios de JPMorgan coincidieron con otras interrupciones. El viernes 13, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues por problemas de telecomunicaciones que afectaron los sistemas de comunicación y radar. Atribuyó la falla a una infraestructura antigua y dijo que no había indicios de un ciberataque. La FAA informó que unos 3500 aviones estaban en vuelo cuando emitió la orden y que todos aterrizaron sin problemas. La agencia calculó que ese viernes hubo 12.462 cancelaciones, aunque aclaró que no todas se debieron directamente a la suspensión. La medida se levantó esa noche.

El letrero del banco Chase en un cajero automático LM Otero - AP

También la semana pasada, una falla global de Microsoft dejó a millones de usuarios sin acceso a Outlook y Exchange Online durante casi 24 horas. La investigación preliminar apuntó a un defecto en los servidores de red de Microsoft 365, presente desde julio y activado bajo determinadas condiciones de carga. Los mecanismos automáticos de recuperación no lograron restablecer el servicio con rapidez. La compañía descartó un ataque informático.

El antecedente de seguridad más reciente es el ataque a Binance, el 29 de octubre. La plataforma dijo que afectó activos digitales por US$ 6340 millones; para el 31 de octubre había repuesto el 98% y congelado o interceptado US$ 2850 millones.

Distintos especialistas señalaron que la aceleración de las actualizaciones de software podría explicar algunos cortes. Pero funcionarios estadounidenses remarcaron que no hay indicios de que los incidentes estén relacionados. JPMorgan separó ambos episodios: fue una falla lo que demoró transacciones el lunes, mientras que el ataque de hoy tuvo como blanco a proveedores y pudo exponer datos personales de clientes.

Agencia Reuters