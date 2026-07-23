María Elvira Salazar sobre el American Dream and Promise Act: “Es hora que el Congreso haga su trabajo”

La congresista María Elvira Salazar volvió a poner la reforma migratoria en el centro del debate legislativo al respaldar una iniciativa para llevar al pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el American Dream and Promise Act. Durante una conferencia de prensa frente al Capitolio, la legisladora republicana defendió la necesidad de que el Congreso avance con una solución permanente para los dreamers y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

María Elvira Salazar firma la petición para llevar el American Dream and Promise Act a votación

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de Salazar, la representante por el distrito 27 de Florida firmó una petición de descarga (discharge petition) para que el H.R. 1589 American Dream and Promise Act pueda llegar al pleno de la Cámara y ser sometido a votación.

María Elvira Salazar habló sobre la nueva ley para migrantes

Como una de las copatrocinadoras principales del proyecto, la legisladora explicó que el objetivo es crear vías para obtener la residencia permanente legal destinadas a los dreamers que cumplan los requisitos establecidos y a los beneficiarios elegibles del TPS.

Según el comunicado de prensa, la petición constituye un mecanismo parlamentario que permite que una mayoría de integrantes de la Cámara lleve una propuesta al recinto. Si reúne 218 firmas, la petición habilitará el procedimiento para intentar llevar la iniciativa al pleno de la Cámara, sujeto a los pasos previstos por el reglamento.

La oficina de la congresista sostuvo que esta herramienta busca romper años de estancamiento legislativo y ofrecer una solución estable mediante una ley federal, en lugar de que el futuro de estos inmigrantes dependa de cambios de administración o de decisiones judiciales.

Durante la conferencia de prensa realizada frente al Capitolio, Salazar explicó por qué decidió sumarse públicamente a la iniciativa pese a reconocer que pocos legisladores republicanos la acompañaban. “Lo hago porque es lo correcto para los Estados Unidos, para el país. Esto es bueno para Estados Unidos, no para los demócratas ni para los republicanos”, afirmó la congresista.

Desde el Capitolio, la representante de Florida publicó además un mensaje en redes sociales en el que apuntó a sus compañeros del Poder Legislativo: “Ya es hora de que el Congreso haga su trabajo y les dé a estas familias la certeza que se han ganado”.

American Dream and Promise Act: qué propone el proyecto para dreamers y beneficiarios del TPS

El comunicado de la oficina de María Elvira Salazar detalla que el proyecto reúne en un único paquete legislativo el Dream Act y American Promise Act. Para los dreamers elegibles contempla:

Establecer un camino hacia la residencia permanente legal.

Proteger a los solicitantes de procesos de deportación mientras sus solicitudes estén pendientes.

Exigir que hayan llegado al país antes de cumplir 18 años, superen los controles de antecedentes, satisfagan los requisitos educativos y completen estudios superiores, servicio militar o una trayectoria laboral para eliminar el carácter condicional de su residencia permanente.

La legisladora por el distrito 27 de Florida firmó una discharge petition como mecanismo parlamentario para sortear el estancamiento y forzar una votación en el recinto Facebook Rep. María Elvira Salazar

En el caso de los beneficiarios del TPS, la iniciativa incluye:

Crear un camino hacia la residencia permanente legal.

Proteger a los solicitantes frente a una eventual deportación mientras se analiza su caso.

Sustituir las protecciones temporales de carácter humanitario por un estatus legal permanente establecido mediante una ley aprobada por el Congreso.

El reclamo de María Elvira Salazar a los líderes republicanos por la reforma migratoria

En su intervención frente al Capitolio, Salazar dirigió buena parte de su mensaje a su propio partido. La representante aseguró que el Partido Republicano debería asumir el liderazgo en materia migratoria debido a que controla la Cámara y el Senado.

El mecanismo principal que Salazar propone para que los migrantes indocumentados regularicen su estatus

“Es hora de que los republicanos lideren este tema”, expresó. También afirmó que había transmitido ese planteo tanto a la Casa Blanca como al presidente de la Cámara, Mike Johnson.

“Todos sabemos que la inmigración es un tema tóxico, ¿no es cierto? Pero tenemos que resolverlo. Y la única forma de hacerlo es dentro de ese edificio”, dijo al señalar el Congreso durante la conferencia. En ese contexto, explicó que su respaldo al proyecto busca enviar un mensaje a la dirigencia republicana para que impulse una solución legislativa.