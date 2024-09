El Stop & Shop de la suerte que vendió un billete ganador de loteria en Massachusetts

El pasado miércoles 28 de agosto, un boleto de “Mass Cash” vendido en un Stop & Shop de New Bedford en el estado de Massachusetts convirtió a su propietario en el feliz ganador de US$100.000.

Los números de la suerte fueron 4, 8, 26, 27 y 28, hubo dos afortunados ganadores: el comprador del “Mass Cash” en el Stop & Shop de New Bedford y otra persona que consiguió su boleto en Beverly, en una tienda llamada At Your Convenience, según detalló Mass Live en un artículo.

Si bien las identidades de los jugadores no fueron reveladas, la información sobre su buena fortuna se verificó en lista completa de los boletos ganadores que todos los días publica la Lotería de Massachusetts.

De ese listado, justamente surge, que el 28 fue un día bastante particular con al menos 510 premios por valor de 600 dólares o más que se ganaron o se reclamaron en todo el estado, entre los que ocho afortunados jugaron en Springfield, 19 en Worcester y 52 en Boston, según detalla Mass Live.

El 28 de agosto fue un día bastante particular con al menos 510 premios por valor de 600 dólares o más que se ganaron o se reclamaron en todo el estado loveallyson - iStockphoto

Igualmente, la bomba del día vino con el reclamo de un premio de 1 millón de dólares por un boleto ganador de “$10,000,000 Cash Blast” comprado en un 7-Eleven en North Quincy. Mientras que la mayor cifra ganada ese día fueron U$S120.000 correspondientes al sorteo de “Keno” de un boleto que se compró en Oak Street Convenience en Brockton.

Desde inicios de 2024, la mayor cifra ganada en el estado de Massachusetts con la lotería fue con un raspa y gana de “Lifetime Millions” que se hizo acreedor al premio de un millón de dólares al año de por vida. Sin embargo, tal como detalla Mass Live, el pasado 15 de julio el nuevo multimillonario optó por reclamar un pago único de casi 15 millones y medio de dólares a través de un fideicomiso.

Del 29 de agosto al 2 de septiembre la Lotería de Massachusetts ha lanzado Keno Lucky 7X Bonus Time, que invita a jugar al Keno y tener más oportunidades de multiplicar los premios

La lotería de Massachusetts

Para quienes quieran probar suerte e intentar con juegos nuevos, la lotería de Massachusetts ha lanzado este año 5 instantáneos: U$S10,000,000 Bonanza, Reventón de U$S50, U$S100 Y U$S500, el homenaje a Juego de Tronos, U$S100,000 en efectivo extra y U$S10.000 Ganar Todo.

Además, del 29 de agosto al 2 de septiembre ha lanzado Keno Lucky 7X Bonus Time, que invita a jugar al Keno y tener más oportunidades de multiplicar los premios.

La promoción que solo estará vigente entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, para festejar el Labor Day 2024, implica que durante esas fechas la Lotería de Massachusetts incluirá un multiplicador de 7X, en el sorteo del Keno, además de los multiplicadores tradicionales de bonificación de 3, 4, 5 y 10X.

Desde la Lotería de Massachusetts aclaran que el bono de Keno no está disponible para los juegos de Keno de 10, 11 o 12 puntos. Además, explican que las apuestas de Bono de Keno solo son válidas cuando se juegan junto con una apuesta de Keno válida.

LA NACION