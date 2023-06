Messi jugará en el Inter Miami y en Twitter estallaron contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis

escuchar

En medio de los rumores y la posterior confirmación del desembarco de Lionel Messi al Inter Miami, el equipo que conduce David Beckham en la MLS, algunos usuarios recordaron las acciones recientes del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien promulgó duras leyes contra la inmigración ilegal y que aspira a llegar a la presidencia de Estados Unidos. El rosarino y su familia tendrían su nueva residencia en el llamado Estado del Sol, donde la franquicia tiene su sede.

Florida ha sido el destino reciente de celebridades que dejan Europa y necesitan una ‘nueva vida’, como Shakira y sus hijos, recién llegados a Miami tras la polémica separación de la cantante con Gerard Piqué. Messi, tras la desilusión en París, podría hacer lo mismo y marcar así otra etapa en su carrera.

Messi y su anuncio final: "Seguiré mi camino en Miami"

No obstante, a pesar de la gran diversidad en estado, recientemente también se vive un tenso clima político ante las últimas leyes promulgadas en mayo por el gobernador Ron DeSantis, en especial por una que condena con castigos severos la inmigración ilegal. Si bien el político republicano, que ahora aspira a la nominación para la presidencia, no se refiere con sus paquetes legislativos a aquellas personas que llegan a ese país por la vía legal, los usuarios de Twitter usaron el anuncio de Messi en diferentes tonos, desde condenar las declaraciones del gobernador hasta suponer que el político usaría al campeón del mundo como parte de su estrategia para llegar a la Casa Blanca en 2024.

En esa línea, una persona opinó: “Todo esto de Messi al Inter (Miami) se ve como un golpe a la política inmigratoria de DeSantis”.

El clima social y político de Florida también estuvo entre los temas principales: “(...) Miami se convirtió en la Florencia del renacimiento, pero del siglo XXI”, comentó una persona al compartir los hechos recientes, como el enfrentamiento entre Trump y DeSantis, la lucha de este con Disney o los Heat de Miami en la final.

Otro usuario, con gran ironía, se preguntó si DeSantis permitiría que Messi ocupara los “trabajos de estadounidenses”.

Algunos especularon sobre el impacto que podría tener que el gobernador de Florida comience a aparecer en fotos con Messi.

“Messi le da al despreciable Ron DeSantis una gran oportunidad de relaciones públicas (habrá un 100% de seguridad de una sesión de fotos en un futuro muy cercano) en un año electoral (...)”.

Entre las bromas, un usuario dejó la idea de que ahora Messi podría tener futuro político en Florida, con una fórmula de campaña con Ron DeSantis para convertirse en vicepresidente de EE.UU.

La postura recibió el apoyo de otros miembros de Twitter, quienes comenzaron a pensar en esta alineación.

El acuerdo del astro rosarino causó gran expectativa entre los hinchas, si bien algunos ya se lo esperaban, otros se mantenían en vilo por el anuncio oficial.

En una entrevista compartida por los diarios deportivos catalanes, Messi compartió: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro. Escuché que tenían que vender jugadores o bajarle el sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme a Europa, salir del foco y pensar en mi familia”, compartió para Sport y Mundo Deportivo.

La relación entre Lionel Messi y David Beckham, que derivó en el desembarco en Inter Miami

