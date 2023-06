Messi a Inter Miami: la (breve) historia del club que marcha último en la MLS y es propiedad de David Beckham

escuchar

Domingo 1 de marzo de 2020. El inglés David Beckham concretaba su proyecto de instalar en Miami una franquicia de la Major League Soccer (MLS). Inter Miami era el final feliz de una gestión ideada en 2007 e iniciada de manera oficial en 2014. Poco más de tres años después se concretó algo que parecía imposible: el nuevo refuerzo del equipo es Lionel Andrés Messi.

Más allá de todo lo que representa en lo vinculado con el monto del contrato y el fabuloso negocio fuera de las canchas, lo concreto es que después de 18 años en la elite mundial, el crack rosarino se aleja de la más alta competencia para disfrutar de su pasión por el fútbol en una liga que apenas supera el cuarto de siglo y que supo reclutar a figuras de alto impacto para promover el fútbol en Estados Unidos, entre las cuales se destacaron Gonzalo Higuaín, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Villa, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic y el propio Beckham.

La Pulga se sumará a un conjunto que en la temporada 2023 terminó último en la Conferencia Este y antepenúltimo en la tabla general (27º entre 29), con 5 triunfos y 11 derrotas.

¿Cómo y cuándo surgió el nuevo club de Messi? Comenzó a ser construido sobre cimientos sólidos en febrero de 2014, dos años luego del surgimiento del interés que comenzó a tener en 2012 la MLS en incorporar una franquicia en Miami. El último representante de ese estado en la primera categoría del fútbol estadounidense, Miami Fusion, se había desintegrado en 2002.

Las negociaciones entre los responsables de la MLS y Beckham fueron larguísimas: seis años de reuniones. Uno de los firmes requisitos que se exigió a los inversores fue construir un estadio. Se lo estrenó en 2020, es el DRV PNK Stadium y está emplazado en Fort Lauderdale.

Lo agotadoras que resultaron las tratativas fue resumido por el ex mediocampista inglés, el mayor accionista y responsable deportivo del club, cuando anunció la confirmación de su proyecto, el 28 de enero de 2018: “A veces pensé que esto podía no llegar a concretarse”. Y sonriente agregó: “Pero la mejor de las lecciones es que soy más persistente que lo que pensé y más obstinado que lo que cree mi esposa’'.

La inversión inicial del Club Internacional de Fútbol Miami (tal es su nombre completo) dejó en evidencia que la cuestión iba en serio. Con US$ 44.000.000 fue la tercera entre las 26 franquicias en cuanto a dinero gastado para la temporada 2020. La superaron Atlanta United, con US$ 65.000.000, y Los Ángeles Fútbol Club, con US$ 64.000.000.

Inter Miami CF. Florida Blue Training Center es el Centro Deportivo del club de 50,000 pies cuadrados, con seis campos de cesped natural y una cancha sintetica para uso de todos los equipos del club desde las inferiores al primer equipo. El Centro esta ubicado junto al DRV PNK Stadium con aforo de 19,100 personas en Fort Lauderdale. https://es.intermiamicf.com/

Los primeros dos fichajes fueron argentinos. El 26 de julio de 2019 el club anunció la incorporación de Matías Pellegrini y Julián Carranza. “Pasaré mucho tiempo aquí. Amo esta ciudad”, dijo Beckham en 2018, frase que ratificó con la compra de un departamento valuado en 40.000.000 de euros en un edificio ultramoderno, dotado de spa y helipuerto. Allí vive. Y lleva adelante en familia la parte empresarial, gracias a lo cual se entiende mejor la propuesta global que sedujo a Messi.

En mayo de 2019, David Beckham y Victoria compraron por algo más de 46 millones de euros la participación de 33% que tenía el grupo de entretenimiento XIX, de Simon Fuller, en la compañía que lleva el nombre del ex futbolista. Desde entonces, las decisiones son tomadas por ellos dos. Entre sus varias sociedades aparece Inter Miami FC, y también hay inversiones en agro, cosmética masculina, whisky, alimentos, anteojos de sol y colaboraciones con L’Oreal y Adidas, entre otras marcas.

Lejos de conformarse, Beckham fue por más y, una vez que el equipo comenzó a competir, aseveró que su próximo objetivo es coronarse campeón, algo que estará más cerca con Lionel Messi en sus filas.

Los argentinos de Inter Miami

Más allá del anuncio del arribo de Messi, en Inter Miami juegan otros tres argentinos: Franco Negri, Benjamin Cremaschi y Nicolás Stefanelli.

Además, el entrenador también es compatriota de la Pulga,. Se llama Javier Morales y asumió de manera interina hace apenas seis días, luego de que desvincularan a Phil Neville. Exfutbolista, Morales debutó en Lanús y también jugó en Arsenal de Sarandí, entre otros clubes.

De todas maneras, existen fuertes versiones que indican que el apuntado a asumir como entrenador es Gerardo Martino, rosarino como Messi y a quien ya dirigió en Barcelona y en la selección argentina.

