Met Gala 2025: cuándo es y cómo ver en vivo la alfombra roja del popular evento desde Estados Unidos

La Costume Institute Gala, popularmente conocida como MET Gala, se celebra el lunes 5 de mayo de 2025 y numerosas celebridades del mundo del espectáculo acuden al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para desfilar por la alfombra roja y acudir a la cena posterior. ¿A qué hora es y cómo ver en vivo el popular evento anual de moda?

¿Cómo ver en vivo la MET Gala 2025?

En esta ocasión, el evento de etiqueta comienza a las 18 horas del lunes 5 de mayo (hora local de Nueva York) y se espera que culmine a las 00 horas del martes 6. La transmisión en vivo se desarrolla a través de los canales oficiales de Vogue, así como en la plataforma de YouTube.

(Archivo). La MET Gala 2025 tiene lugar el 5 de mayo ANGELA WEISS - AFP

La gala está a cargo de la editora jefa de la prestigiosa revista, Anna Wintour, quien lidera la exposición de moda que está disponible en el museo neoyorquino. Este evento es uno de los más esperados del año para el público, desde su inauguración en 1948, y atrae a miles de visitantes y amantes del diseño.

Hasta el momento, se estima que ha logrado recaudar más de US$220 millones. Estos fondos son regularmente destinados al financiamiento de muestras anuales, nuevas adquisiciones de icónicas prendas y conservación de las más históricas.

¿Qué celebridades acuden a la MET Gala 2025 en Nueva York?

La anfitriona Anna Wintour estará al lado de célebres figuras como el piloto Lewis Hamilton, la cantante Doechii, el director Colman Domingo, la gimnasta Simone Biles, el rapero Pharrell Williams, la compositora Janelle Monáe o el productor A$AP Rocky. El presidente de honor será en esta ocasión LeBron James.

(Archivo). Rosalía es uno de los nombres que resuenan en la MET Gala 2025 ANGELA WEISS - AFP

Además del comité anfitrión, varios nombres resuenan en la lista de invitados, que consta en total de 600. Si bien la organización no confirmó su presencia, la cuenta del club de fans de la MET Gala publicó un listado de posibles asistentes.

La posible lista de invitados a la MET Gala Instagram/themetgalaofficial

Entre ellos, se destacan reconocidos artistas del mundo de la música, del cine y de las pasarelas, como:

Zoe Saldaña

Ariana Grande

Bad Bunny

Kendall Jenner

Zendaya

Tyla

Rihanna

Serena Williams

Lady Gaga

Naomi Campbell

Lana del Rey

Selena Gómez

Demi Moore

Jennifer López

¿Cuál es la temática de la MET Gala 2025?

Cada año, este popular evento de la moda tiene un dress code diferente. En esta ocasión, la organización anunció que la temática será Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: Confeccionando el estilo negro). Esta se inspira en la obra de Mónica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009) y tratará de crear una conexión entre el poder, la ropa y la identidad, según detallaron.

El eje central se situará en la tendencia Tailored for you (A medida para usted), que es habitualmente implementado por los asistentes a la gala, con prendas diseñadas específicamente para cada uno de ellos. Posteriormente, la muestra se inaugurará en el museo de Nueva York el 10 de mayo.

En la edición de 2024, la temática se centró en prendas “durmientes” que cobraban vida a través de la tecnología, bajo el título Sleeping Beauties: Reawakening fashion.