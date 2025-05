El perfecto look de Zendaya en la Met Gala: en quién se inspiró y quién fue el famoso cantante que lo diseñó

Otra vez, Zendaya no defraudó : la famosa actriz de Hollywood era una de las figuras más esperadas en la MET Gala 2025 y apenas pisó la alfombra azul desplegada en la imponente entrada del Museo Metropolitano de Nueva York demostró el porqué suele ser una inspiración para los amantes de la moda.

Célebre por su particular estilo y sus osados outfits, en esta ocasión la protagonista de Euphoria optó por la elegancia y el misterio de la sastrería moderna: lució un elegante esmoquin de seda blanco mate en el que cruzó lo mejor de la alta costura con la temática de la velada: “Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro”

Zendaya, blanca, elengante y misteriosa en la MET Gala Evan Agostini - Invision

El diseño de Zendaya fue una creación de Pharrel Williams Evan Agostini - Invision

Zendaya posó, altiva, con un conjunto compuesto por un saco, un chaleco, una corbata y un pantalón de corte oxford firmado especialmente para ella por Louis Vuitton. Pero lo más llamativo de todo fue el nombre del creador del atuendo de la estrella de Hollywood: el encargado de idear las piezas para la actriz fue Pharrell Williams, quien dejó su trabajo como cantante de lado por un rato y sacó a relucir su rol de director creativo del sector hombre de la firma. También fue, anoche, uno de los anfitriones de la gala.

Para completar el look, la artista lució un sombrero de fieltro blanco, que le agregó un toque atrevido al atuendo y que funcionó como un guiño a las siluetas de los antiguos trajes zoot de la década del 40 y que se hizo popular en los Estados Unidos en la población afro. Las joyas de Bvlgari y zapatos de Jimmy Choo sellaron su apariencia.

Una blanca inspiración

Mick Jagger y Bianca Jagger el día de su boda Getty Images

Además del estilo dandi y la referencia al Zoot Suit, Zendaya encontró otra fuente de inspiración. Con el compromiso con Tom Holland en marcha, muchos señalaron su elección para la MET Gala como un look nupcial directamente relacionado con el que lució Bianca Jagger cuando se casó, el 12 de mayo de 1971 en Saint-Tropez, con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

Jagger deslumbró en aquel momento con un traje de Yves Saint Laurent que con los años se convirtió en un ícono de la moda compuesto por un saco tipo esmoquin y una falda midi cortada al bies. Además de su incipiente panza de embarazada -estaba de cuatro meses- no llevó nada más debajo de la chaqueta.

Compromiso confirmado

Zendayay su anillo de compromiso Jordan Strauss - Invision

La noticia del compromiso entre Holland y Zendaya llegó apenas un día después de que la actriz se convirtiera en uno de los focos de atención de la alfombra roja en los premios Globo de Oro este año. Apenas aparecieron en escena, todos los flashes apuntaron hacia ella: la actriz hizo un homenaje al glamour del viejo Hollywood enfundada en un vestido largo, de escote palabra de honor, en color cobrizo diseñado por Louis Vuitton. Pero su impecable look no fue lo único que se destacó de lo que llevaba puesto: en su dedo anular izquierdo brillaba un enorme anillo de diamante que no hizo más que echar a correr los rumores de un posible compromiso.

Compañeros, cómplices y confidentes desde que cruzaron su camino en el set de Spider-Man: De regreso a casa, en 2016 -varios años antes de blanquear su relación- la pareja de estrellas se juró amor eterno y prometió pasar pronto por el altar.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de Spider-Man: Far From Home, en 2019 Grosby Group

Holland le hizo la gran propuesta a Zendaya Maree Stoermer Coleman -su nombre completo- entre Navidad y Año Nuevo, reveló el medio TMZ: el joven, atento a la tradición y las viejas costumbres, se arrodilló ante su enamorada en una íntima reunión que tuvo lugar en una de las casas familiares de la novia durante sus vacaciones. El momento fue muy romántico, reveló el medio norteamericano.

Según le contó una persona cercana a la pareja a la revista People, el entorno de las estrellas sabía que el compromiso se iba a producir en algún momento, aunque no tenían certezas sobre cuándo iba a ser ni cómo. Incluso, explicó que Holland estaba ansioso por proponerle matrimonio a Zendaya “desde hace un tiempo”. “Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada. Tienen algo muy especial”, sumó. “Tom siempre ha tenido esta dulce manera de hacerle saber al mundo que Zendaya es suya. Ahora, es oficial: ¡realmente lo es!”, se entusiasmó.