Meta se asocia con medios de comunicación para ampliar el contenido de su asistente IA

Meta anunció el viernes que integrará contenido de medios de comunicación, como CNN, Fox News y Le Monde, en su asistente de inteligencia artificial (IA), para entregar a los usuarios información en tiempo real en sus plataformas.

El acuerdo, que se produce en un contexto de preocupación por el futuro de la prensa en la era de la IA generativa, contempla que los usuarios de Meta AI tengan entre las respuestas a sus preguntas de actualidad enlaces a artículos en los sitios web de los medios asociados.

Los usuarios podrán acceder a "fuentes más diversas de contenido" y recibirán enlaces de los medios asociados para profundizar en las historias, dijo Meta en un blog.

Con este acuerdo, Meta espera que su asistente IA sea "más receptivo, preciso y equilibrado" al incorporar diversos puntos de vista, al reconocer que "los eventos en tiempo real pueden ser desafiantes para los sistemas de IA actuales para mantenerse al día".

La alianza incluye medios como People, USA Today, Daily Caller y The Washington Examiner.

Meta dijo que planea asociarse con más medios y desarrollar nuevas funciones en su asistente, en momentos en que la competencia se intensifica entre las gigantes tecnológicas para mejorar la capacidad de sus asistentes IA.

Meta AI está disponible en todas las plataformas de la compañía, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp.

El anuncio se realiza cuando chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google incorporan cada vez más contenidos en vivo y fuentes de noticias.

Meta ha tenido una relación variable con los medios de comunicación a lo largo de los años.

Fundada por Mark Zuckerberg en 2004, la compañía ha dicho que las noticias representaban una porción muy pequeña en el uso de sus plataformas y eliminó la pestaña de noticias de Facebook en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Esto también marcó el fin de acuerdos multimillonarios con importantes medios de comunicación.

En enero, Zuckerberg también tomó la decisión de eliminar el programa de verificación de hechos de Meta en Estados Unidos, en sintonía con la antipatía de Donald Trump hacia la prensa tradicional.

Para ese programa se empleó a verificadores digitales de otras organizaciones, muchos de ellos provenientes de medios como la AFP, para exponer la desinformación difundida en la plataforma.

