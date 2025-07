Miedo al aumento de precios en EE.UU.: el rubro que disparó sus ventas antes del impacto de los aranceles de Trump

El anuncio de Donald Trump de posibles aranceles del 25% a las importaciones de Corea del Sur provocó un incremento en las ventas de productos de belleza surcoreanos en Estados Unidos. Consumidores se anticiparon al alza de precios y compraron grandes cantidades, según casos documentados y especialistas.

Ventas de cosmética coreana se aceleran en EE.UU.

Según The New York Times, desde abril, la demanda de cosméticos coreanos creció en el mercado estadounidense debido al temor por nuevos aranceles. La situación se agravó a principios de julio, cuando Trump reiteró su amenaza contra productos de Corea del Sur y Japón.

La influencer Taylor Bosman Teague compartió su reserva de cremas y tónicos coreanos

Esther Lee, de 32 años, dueña de una agencia de marketing en Los Ángeles, afirmó que compró delineadores y protectores solares coreanos por el triple de lo habitual. En total, gastó cientos de dólares para abastecerse por un año.

Influencers como Taylor Bosman Teague mostraron sus compras en TikTok. Con 500 mil seguidores, compartió su reserva de cremas y tónicos y declaró: “No estoy dispuesta a perder ciertos productos coreanos de cuidado de la piel”.

Impacto de los aranceles en la industria K-beauty

El Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur informó que las exportaciones de cosméticos sumaron US$5500 millones en el primer semestre de 2025. Esto representó un crecimiento del 15% interanual. Además, Amorepacific, el mayor grupo de belleza coreano, aumentó 40% sus ventas internacionales.

Según Rob Handfield, que estudia gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, los consumidores “se adelantaron al posible impacto de los aranceles”. El profesor agregó que, para Corea del Sur y Japón, no parece haber “ninguna posibilidad de resolver algo” antes de la fecha límite del 1° de agosto.

Lo que podría cambiar en los precios de los cosméticos

Liah Yoo, una creadora de contenido de Nueva York y fundadora de KraveBeauty, una marca de K-beauty con sede en Estados Unidos, pero cuyos productos se formulan en Corea del Sur, advirtió que un arancel del 25% tendría un “impacto masivo” en la industria de la belleza en general.

Un acuerdo de libre comercio entre ambos países ha mantenido durante mucho tiempo los cosméticos libres de aranceles, y una de las mayores ventajas de los productos coreanos es su asequibilidad, dijo Yoo. Por eso, las marcas coreanas que confiaron únicamente en el precio para mantenerse competitivas serán las más afectadas.

Ella dijo que “no tomaría decisiones reactivas sobre precios” y que observaría cómo se desarrollan las cosas en los próximos seis meses. Sin embargo, para Yoo, los aranceles pueden ser “exactamente lo que la industria necesita” para poner el foco en el valor y no solo en precios más bajos.

Los consumidores destacan que la K-beauty ofrece productos menos agresivos, más ligeros y con empaques atractivos que los de Estados Unidos. Esther Lee mencionó que el 80% de su rutina de maquillaje es coreana.

Otro caso es el de Sophie He, estudiante de coreano en la Universidad de Yonsei, que contó a The New York Times que antes de regresar a EE.UU. compra meses de cremas y sérums. “Cuando se me terminen, pagaré más si hace falta. Para mí, vale la pena”, afirmó.

El efecto de las amenazas de Trump en el mercado

Según el mencionado medio, el presidente Trump anunció a principios de julio que aplicará los aranceles a buena parte de productos de Corea del Sur y Japón si no alcanzan un acuerdo antes del 1° de agosto.

Las autoridades surcoreanas enviaron negociadores a Washington, pero hasta ahora no lograron avances concretos en las conversaciones (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

La medida afectaría especialmente a cosméticos, un sector en plena expansión. Los datos del Departamento de Comercio de EE.UU. muestran que en 2024 se importaron miles de millones de dólares en productos de belleza de Corea del Sur.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung confirmó que aún no lograron avances claros en las negociaciones con EE.UU. La reunión entre Yeo Han-koo, negociador de Corea del Sur, y Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, no arrojó resultados. “No hemos podido establecer qué quería exactamente cada parte”, declaró el mandatario.