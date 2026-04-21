Noticias de California hoy, en vivo: se viene un temporal con ráfagas de viento y hasta nieve

11:54 | Ráfagas de viento y nieve en la Sierra Nevada durante la primavera boreal

Un fuerte sistema de tormentas impacta a California en el cierre de la temporada húmeda, provocando intensas lluvias en el norte del estado y nevadas en la Sierra Nevada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, se espera que el fenómeno alcance su pico de intensidad este martes entre las 11 y las 20, con precipitaciones estimadas de hasta un tercio de pulgada en los condados de Los Angeles y Ventura.

Jornada con tormentas en Los Angeles (Archivo) APU GOMES - AFP

El organismo advirtió que el agua llegará en coincidencia con el horario de regreso laboral por la tarde, lo que podría complicar el tránsito en la región, según Los Angeles Times.

Las autoridades locales mantienen una alerta por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 105 kilómetros por hora (65 mph) en las laderas desérticas de las montañas de San Bernardino .

. Estas condiciones climáticas representan un riesgo extrem o para la conducción de vehículos de gran porte, especialmente en zonas críticas como el Valle de la Muerte y el paso de San Gorgonio, donde los vientos superarían los 96 kilómetros por hora (60 mph).

o para la conducción de vehículos de gran porte, especialmente en zonas críticas como el Valle de la Muerte y el paso de San Gorgonio, donde los vientos superarían los 96 kilómetros por hora (60 mph). En los condados de Santa Barbara y San Luis Obispo, se prevé una acumulación de lluvia de hasta una pulgada entre las 6.00 hs y las 18.00 hs de esta jornada.

11:35 | Adiós Gavin Newsom: Betty Yee se baja de su candidatura para gobernadora en California

Betty Yee anunció este lunes la suspensión de su campaña para convertirse en la primera mujer gobernadora de California. La excontroladora estatal, quien se posicionaba como una candidata enfocada en soluciones técnicas, no logró consolidar su base de apoyo ni alcanzar el nivel de recaudación de fondos necesario para competir en la primera línea de la contienda.

Esta salida se produce apenas una semana después de que el exrepresentante demócrata Eric Swalwell también desistiera de su candidatura. Pese a la baja de Yee, el escenario para suceder al actual gobernador demócrata Gavin Newsom sigue siendo impredecible, con seis demócratas y dos republicanos con posibilidades en una lista que supera los 50 nombres registrados para las primarias del 2 de junio.

11:25 | Noticias de California en vivo