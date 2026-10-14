Abogado de inmigración sobre el TPS para venezolanos: “Los afectados no deben asumir que tienen que abandonar EE.UU.”
En diálogo con LA NACION, Jesús Reyes aclara que la salida voluntaria no aplica de forma inmediata a los afectados por la suspensión del beneficio
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El pasado 2 de octubre se suspendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. En medio de la incertidumbre legal, el abogado de inmigración, Jesús Reyes, aclaró que las personas afectadas “no deben abandonar Estados Unidos de manera inmediata”.
Qué dice un abogado de inmigración sobre la salida voluntaria para los venezolanos afectados por el TPS
Según Reyes, los venezolanos beneficiados por el TPS no tienen que solicitar la salida voluntaria como primera opción. En diálogo con LA NACION, asegura que se deben evaluar todas las alternativas legales disponibles.
“Mi recomendación para la comunidad venezolana es que las personas afectadas no asuman que deben abandonar de manera inmediata el país, pero tampoco que pueden permanecer sin consecuencias”, dijo el defensor.
En ese contexto, entre las alternativas que pueden evaluar los afectados se encuentran el asilo, las peticiones familiares, las visas de empleo y otros beneficios humanitarios. Sin embargo, Reyes aclara que la elegibilidad dependerá de las circunstancias particulares de cada caso migratorio.
Los escenarios de los venezolanos afectados por la suspensión del TPS
El defensor también analiza diferentes escenarios de la comunidad migrante venezolana, que representan el 59% de quienes perdieron la protección durante la segunda administración Trump, según Pew Research Center.
En el caso de los beneficiarios del TPS que cuentan con solicitudes de asilo pendientes, la pérdida del beneficio no significa la anulación automática del trámite.
No obstante, advierte que estar en pleno proceso “no equivale a tener estatus migratorio legal ni garantiza protección absoluta contra una deportación”.
Por su parte, Reyes dijo que el grupo más afectado por la suspensión son aquellos venezolanos cuyo único estatus era el TPS. En ese sentido, explicó que “pueden quedar expuestos a procedimientos de deportación y perder su autorización de empleo basada en ese beneficio”.
Qué pasa con los venezolanos que tienen doble nacionalidad
Reyes estipula que el tener una segunda nacionalidad, incluso de un país europeo, no confiere una ventaja migratoria en EE.UU. de manera automática.
En ese sentido, los venezolanos con doble nacionalidad que no cuentan con TPS ni con otro estatus migratorio válido podrían quedar sin una base legal para permanecer en el país. “Dicha condición no garantiza ningún beneficio migratorio en el país”, aseguró.
El defensor también explicó que, al pedir asilo, este grupo enfrenta un obstáculo adicional, ya que debe demostrar un temor fundado de persecución en ambos países de los que posee nacionalidad.
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