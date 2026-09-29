Fin del EAD de los venezolanos y la aclaración de un abogado: “El 2 de octubre el TPS terminaría si no hay una nueva orden”
En diálogo con LA NACION, el defensor aseguró que el beneficio finaliza en la fecha acordada a menos que se presente un dictamen judicial que estipule lo contrario
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Los venezolanos amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) están por perder el beneficio el viernes 2 de octubre. A pocos días de la suspensión, el abogado de inmigración, Jesús Reyes, aseguró que la protección y la autorización de empleo (EAD) finalizarían en esa fecha a menos que ocurra “una nueva orden que la extienda”.
Qué se sabe sobre la suspensión del TPS para venezolanos, según un abogado
Según Reyes, “la suspensión significa que las personas afectadas ya no tendrían la protección contra la deportación ni el permiso de trabajo basado en TPS”, dijo en diálogo con LA NACION.
Entre los venezolanos que el abogado señala como más afectados por la medida se encuentran quienes no cuentan con otra protección migratoria, tienen una orden de deportación previa, enfrentan un proceso ante la Corte de Inmigración, poseen ciertos antecedentes penales o han sufrido la denegación de un caso migratorio anterior.
Efecto de la suspensión del TPS sobre la deportación y las alternativas de los venezolanos
Pese a la suspensión de los beneficios que ofrece el TPS, Reyes asegura que esto no implica una deportación de manera automática. En ese sentido, esa posibilidad aplica para los venezolanos que no disponen de otra base legal para permanecer en EE.UU.
En ese contexto, recomienda a los afectados revisar si califican para otras vías legales como asilo, residencia por petición familiar o de empleo, visas humanitarias U o T, o la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).
“No todas las opciones aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso”, advirtió.
Qué sucede con los venezolanos que cuentan con casos de asilo
Con respecto a los inmigrantes que cuentan con TPS y casos de asilo activos (Formulario I-589), el abogado asegura que mantienen una “protección muy importante”.
Sin embargo, destaca que la solicitud pendiente no garantiza “de manera absoluta” que la persona no pueda ser detenida, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) conserva la autoridad para detener a ciertas personas bajo la ley migratoria.
“Una solicitud de asilo pendiente no debe confundirse con una orden final de deportación. La posibilidad de expulsar a una persona va a depender de su historial migratorio, cómo ingresó al país, si existe una orden previa y qué tipo de procedimiento le aplica”, explicó.
Qué deben hacer los venezolanos de cara al 2 de octubre
A tres días de la suspensión del beneficio para los venezolanos, Reyes recomienda no esperar hasta la fecha límite. Desde este punto, señala que es necesario revisar el historial migratorio para determinar si existen otras alternativas para permanecer de manera legal en EE.UU.
De igual modo, aconseja mantener actualizada la dirección de residencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y, si tienen un caso en corte, con la Corte de Inmigración. “No deben esperar hasta el último momento”, avisó.
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