Abogados en EE.UU. coinciden: los migrantes que deben preocuparse por el ICE en los aeropuertos

Recientemente, se reportó un incremento de las detenciones de ciudadanos extranjeros en los aeropuertos de Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ese marco, un abogado advirtió que los operativos están enfocados en personas que no tienen estatus legal firme.

Qué migrantes enfrentan mayor riesgo de detención del ICE en aeropuertos de EE.UU.

El asesor jurídico de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, advirtió en N+ Unvision que los viajeros sin estatus regular en EE.UU. son quienes están más expuestos a los arrestos del ICE en aeropuertos. Según explicó, “las autoridades pueden solicitar documentación en cualquier momento”, y eso puede suponer un riesgo para este grupo de personas.

Oficiales del ICE exigen identificaciones válidas para autorizar el acceso a las salas de embarque Imagen creada con IA

El experto detalló que el personal de la TSA exige identificaciones válidas para atravesar los controles de seguridad de los aeropuertos. En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de no portar la documentación correspondiente durante estas inspecciones.

Por ello, Olmedo recalcó que “si la persona no cuenta con una identificación válida ni puede acreditar un estatus o proceso legal vigente, la probabilidad de ser detenida por ICE es alta”. Asimismo, según BBC News Mundo, principalmente, los oficiales arrestan a personas con solicitudes pendientes de asilo o de residencia.

La postura de las autoridades migratorias sostiene que estos trámites en curso no conceden un estatus legal definitivo para transitar por el territorio nacional.

Qué recomiendan los abogados a los migrantes que viajan en avión dentro de EE.UU.

Según BBC News Mundo, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes recomendó a los migrantes que cumplen con las condiciones buscadas por el ICE realizar una consulta con asesores legales antes de planificar un viaje dentro de EE.UU.

Por su parte, Olmedo sugirió portar una identificación que cuente con validez oficial ante las agencias federales. El especialista señaló la importancia de demostrar documentalmente la existencia de un trámite de regularización vigente.

El abogado de inmigración recomienda portar una identificación que cuente con validez oficial para las agencias federales Imagen ilustrativa generada con IA

Esto se debe a que el libre tránsito por vía aérea dentro del territorio nacional “ya no es seguro” para quienes no posean un estatus legal.

La autoridad fronteriza ofrece además a los inmigrantes en situación irregular la opción de utilizar la aplicación móvil oficial CBP Home para gestionar su salida del país norteamericano. Para promover ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) otorga un bono de salida de 2600 dólares a quienes elijan esta alternativa de autodeportación en lugar de enfrentar un arresto.

Arrestos del ICE en aeropuertos de EE.UU.: 568 casos y un aumento de más de cinco veces

Un análisis de la cadena NBC con cifras recopiladas por el Deportation Data Project expuso un fuerte incremento de las detenciones migratorias en aeropuertos de EE.UU. Los registros oficiales contabilizan 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026. Esta cifra representa un aumento notable en comparación con los registros de periodos anteriores.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Durante el mismo lapso del año previo, las autoridades detuvieron a 108 ciudadanos extranjeros en estas instalaciones. En ese sentido, los datos estadísticos confirman que el número de arrestos creció cinco veces bajo las nuevas directivas de seguridad nacional.