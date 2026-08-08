Operativos del ICE en aeropuertos: qué documentos debe tener un inmigrante a mano y cuáles puede pedir un agente

Viajar en un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos no implica atravesar un control migratorio fronterizo, pero los aeropuertos se convirtieron en puntos donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden verificar la identidad y consultar información relacionada con el estatus migratorio. Los oficiales están habilitados para exigir cierta documentación.

Qué documentos puede revisar el ICE en un aeropuerto

La presencia de agentes puede darse en distintos momentos del recorrido por el aeropuerto, incluidos los controles de seguridad, los mostradores de facturación y las puertas de embarque. De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por ABC News, esta modalidad permitió realizar al menos 27 detenciones, aunque no se precisa durante qué período se produjeron.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Los oficiales del ICE están presentes en los puntos de seguridad para verificar las identificaciones de las personas. La agencia utiliza un sistema de “coincidencia de nombres” para identificar a personas que se encuentran con visas vencidas o que tienen órdenes finales de deportación.

En ese sentido, se realizan revisiones de documentos que acrediten la legalidad de la estancia en el país norteamericano, incluso para quienes viajan dentro de EE.UU. “El ICE siempre ha tenido la facultad de arrestar a alguien con una orden de deportación definitiva o con un estatus migratorio vencido”, aseguró Rosanna Berardi, abogada de inmigración, a ABC News.

La letrada señaló que la agencia aprovecha el espacio de los aeropuertos para alcanzar a más extranjeros: “Ahora los viajes aéreos rutinarios se han convertido en una auditoría del estatus legal de millones de extranjeros titulares de visas y solicitantes de la tarjeta de residencia”.

Para los inmigrantes, además de la identificación utilizada para viajar, puede resultar relevante portar documentación que refleje su situación migratoria. Entre los documentos mencionados se encuentran:

Permiso de trabajo vigentes

vigentes Documentos de parole

Comprobantes relacionados con solicitudes migratorias en curso

Sin embargo, tener una autorización de empleo vigente o una solicitud de residencia pendiente no significa necesariamente que pase el control del ICE. Según la abogada, estas personas se encuentran en una zona gris legal debido a que las protecciones no son las mismas que las de un trámite aprobado.

Cómo funciona el intercambio de datos entre la TSA y el ICE

La cooperación entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) está contemplada en un memorando de entendimiento firmado el 29 de mayo de 2025. El acuerdo establece un sistema de intercambio de información entre ambas agencias.

El mecanismo utiliza información vinculada al sistema Secure Flight, usado para gestionar datos de pasajeros y vuelos. El ICE puede hallar coincidencias de nombres y localizar a personas consideradas de interés a partir de esos datos.

Diversos informes detallan un incremento en las detenciones de inmigrantes dentro de los aeropuertos de Estados Unidos AFP

La existencia de una coincidencia en los sistemas no supone una detención automática. El memorando establece las condiciones para compartir y almacenar información que puede ser utilizada posteriormente por los agentes para efectuar verificaciones o intervenir ante determinados casos.

El acuerdo también implica medidas de seguridad para el tratamiento de los datos. El acceso debe limitarse al personal autorizado y se contemplan mecanismos de protección mediante cifrado y contraseñas.

En qué aeropuertos de EE.UU. se reportaron operativos del ICE

Los operativos abarcan distintos puntos del territorio estadounidense. Las intervenciones fueron informadas en terminales aéreas ubicadas en:

California

Florida

Texas

Nueva York

Nueva Jersey

Massachusetts

Illinois

Colorado

Nevada

Virginia

Michigan

Kansas

El aumento de los arrestos en aeropuertos es resultado de un acuerdo de cooperación entre la TSA y el ICE Seth Wenig - AP

Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a ABC News.