Actualizaciones del Uscis hoy: TPS, permisos de trabajo EAD y nuevas reglas del DHS esta semana

Los inmigrantes que viven y trabajan en Estados Unidos deben prestar atención a las nuevas disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Las medidas abarcan la renovación de los permisos de trabajos, la vigencia de estatus temporales y la presentación de determinados trámites dentro de los plazos legales.

Permisos de trabajo EAD: qué cambia con la nueva regla del DHS

Uno de los cambios centrales es la eliminación de las extensiones automáticas de hasta 540 días para determinadas renovaciones del Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

El DHS emitió una regla final que elimina la práctica de otorgar extensiones automáticas a ciertos EAD para personas que solicitan su renovación Fotomontaje realizado con IA

La regla definitiva comenzó a regir el 14 de octubre y alcanza a las solicitudes presentadas desde el 30 de octubre de 2025. Los trámites ingresados antes de esa fecha mantienen las condiciones de extensión anteriores mientras continúan pendientes.

La normativa elimina la posibilidad de utilizar el comprobante de recepción del formulario I-797C como respaldo de una extensión automática de la autorización laboral para las renovaciones alcanzadas por la nueva disposición. Por lo tanto, presentar ese documento no garantiza que el trabajador pueda continuar en su puesto si su tarjeta vence antes de que el Uscis apruebe la renovación.

La medida no elimina todas las extensiones previstas por la legislación migratoria. Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que cuenten con una prórroga establecida mediante un aviso oficial pueden conservar la autorización conforme a esas disposiciones.

También mantienen su situación quienes derivan el derecho a trabajar directamente de su condición migratoria, como determinados refugiados y asilados, mientras cumplan los requisitos aplicables.

Si un permiso vence sin que exista una extensión válida, el trabajador puede perder la autorización para continuar con sus tareas. En ese escenario, los empleadores deben comprobar la documentación y suspender la actividad laboral cuando no exista una autorización vigente que permita mantenerla.

Según el DHS, el propósito de esta normativa es priorizar la seguridad al asegurar que las autoridades realicen una verificación y evaluación exhaustiva de los solicitantes Imagen ilustrativa generada con IA

Cuándo renovar el EAD y cómo actuar ante las demoras

El Uscis recomienda presentar la renovación del permiso de trabajo con una anticipación de 180 días respecto de su vencimiento. Planificar el trámite permite reducir el riesgo de que una demora administrativa deje al solicitante sin autorización laboral.

Alrededor de unas 432 mil renovaciones acumulaban más de seis meses de espera y más de 91.000 llevaban más de un año pendientes. Estas cifras reflejan las demoras que pueden complicar la continuidad del empleo cuando el documento vigente está próximo a vencer.

Ante esperas prolongadas que puedan generar consecuencias laborales, el interesado puede solicitar un procesamiento acelerado (Expedite Request). Sin embargo, la aprobación no está garantizada: el Uscis evalúa cada petición según las circunstancias del caso y sus criterios administrativos.

TPS para ucranianos: qué ocurre mientras se espera el anuncio oficial

El TPS para ciudadanos de Ucrania continúa vigente, de acuerdo con la información oficial, y alcanza a aproximadamente 101.200 beneficiarios. El Uscis indicó que las personas cubiertas por el programa mantienen tanto la protección frente a la deportación como la autorización para trabajar hasta que se comunique una decisión.

El período de extensión anterior tenía como fecha límite el 19 de octubre. Ante la falta de un anuncio previo del DHS, entra en consideración la Sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece un plazo de anticipación de 60 días para determinadas decisiones sobre el TPS.

Según la información disponible, la ausencia de una comunicación oportuna activa una extensión automática de seis meses. La fecha impresa en algunas tarjetas EAD puede no coincidir con la extensión aplicable, lo que podría generar dudas durante la verificación del empleo.

El Uscis cambia el cálculo de los plazos migratorios desde el 23 de octubre

La alerta de política PA-2026-15, prevista para entrar en vigor el 23 de octubre, modifica los criterios para determinar si ciertas presentaciones se realizaron a tiempo. La directiva reemplaza la orientación emitida en marzo de 2023 y diferencia entre los plazos expresados en días y los requisitos vinculados con la edad u otras condiciones de elegibilidad.

Para los trámites que conceden una cantidad determinada de días para responder a una notificación, se mantiene la regla que permite presentar la respuesta el siguiente día hábil cuando el vencimiento cae en un fin de semana o feriado federal. En cambio, los límites de edad no se trasladan al día laborable posterior.

El cambio afecta, entre otros casos, a las peticiones del formulario I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés), que requieren que el solicitante sea menor de 21 años al presentar el expediente. Si cumple esa edad durante un fin de semana o feriado, la documentación debe ser recibida antes.

La norma elimina la posibilidad de trasladar al siguiente día hábil aquellos vencimientos que dependen de un acontecimiento específico Imagen creada con IA

Presentación en papel o por internet: por qué importa la fecha de recepción

Para los formularios enviados en papel, la fecha que determina el cumplimiento del plazo es aquella en la que el Uscis recibe físicamente la documentación, no la que figura en el matasellos postal. Por ese motivo, es importante prever posibles demoras y utilizar servicios de envío con seguimiento.

En los trámites digitales, la plataforma del Uscis permite presentar solicitudes durante las 24 horas. La fecha límite corresponde al día calendario establecido para el vencimiento, por lo que los solicitantes deben verificar las condiciones específicas de su procedimiento.

Ante estos cambios, los inmigrantes deben revisar la vigencia de sus permisos, confirmar si cuentan con una extensión legal aplicable y distinguir entre los plazos administrativos y los requisitos de elegibilidad por edad. Una presentación tardía o la falta de autorización laboral vigente puede tener consecuencias sobre el expediente migratorio y la continuidad del empleo.