Actualizaciones del Uscis: qué significa la extensión del TPS para miles de inmigrantes salvadoreños

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador sigue sin una resolución definitiva, aunque por ahora cuentan con una extensión provisoria. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) no comunicó si mantendrá o cancelará la designación antes de la fecha límite prevista, lo que mantiene en espera a aproximadamente 200.000 beneficiarios que viven y trabajan en Estados Unidos.

Qué pasará con el TPS para ciudadanos de El Salvador

Ante la falta de una decisión definitiva, el Uscis indicó que dará a conocer novedades cuando corresponda. “Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo”, indicó.

El Uscis anunció que mantiene vigente el TPS para El Salvador hasta nuevo aviso Imagen creada con IA

Esta continuidad de las protecciones se apoya en las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece un mecanismo de prórroga cuando el gobierno federal no informa su decisión con la anticipación requerida.

La situación tiene consecuencias que van más allá de la documentación migratoria. Los beneficiarios necesitan confirmar que sus autorizaciones laborales continúan vigentes, mientras algunos empleadores y organismos estatales enfrentan dificultades para verificar las fechas de validez.

Qué establece la ley sobre la extensión automática del TPS

La sección 244 de la INA establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe comunicar una decisión sobre la continuidad o finalización de la designación de un país al menos 60 días antes de su vencimiento. Si no cumple con ese plazo, “se activa una extensión automática de seis meses”, explicó la abogada de inmigración, Kathia Quirós, a Telemundo.

Para los ciudadanos salvadoreños, este mecanismo permitiría prolongar las protecciones hasta el 9 de marzo de 2027. Sin embargo, la fecha todavía necesita una confirmación oficial en el Registro Federal para que las instrucciones administrativas correspondientes queden claramente establecidas.

Los salvadoreños con TPS conservarán su autorización de trabajo mientras el gobierno define el futuro del programa Fotomontaje realizado con IA (Imagen ilustrativa)

Durante el período de vigencia aplicable, los beneficiarios mantienen la protección frente a la deportación contemplada por el TPS y la autorización para trabajar. Si el gobierno federal decide terminar el programa, también debe respetar los plazos de notificación previstos por la legislación.

Permisos de trabajo: qué deben saber los beneficiarios del TPS salvadoreño

Uno de los principales inconvenientes está relacionado con el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Algunas tarjetas contienen fechas de vencimiento que no coinciden con el período de extensión reconocido por las disposiciones legales, lo que puede generar dudas durante los controles laborales.

El Uscis contempló extensiones automáticas para determinadas autorizaciones identificadas con las categorías A12 y C19 hasta la fecha de vencimiento del programa, el 9 de septiembre.

La ausencia de instrucciones actualizadas para el formulario I-9 y el sistema E-Verify complica la verificación por parte de las empresas. La Alianza Nacional del TPS y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, por sus siglas en inglés) reportaron casos de trabajadores enviados a sus hogares mientras sus empleadores esperan aclaraciones oficiales.

“Quienes reciben el TPS no pueden dormir tranquilos por las consecuencias de esta confusión constante”, señaló José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado. “En muchos estados, la gente está perdiendo sus empleos y su permiso de conducir, y muy pronto, algunos podrían empezar a perder sus hogares”, advirtió.