Actualizaciones sobre el avance del ICE en junio: centros de detención y qué pasa durante el Mundial 2026

Este 11 de junio comenzó el Mundial 2026 y la ilusión de algunos fanáticos se vio afectada por las últimas medidas migratorias en EE.UU. La administración Trump aprobó la financiación de las agencias de control de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). No obstante, funcionarios federales aclararon que no habrá redadas migratorias durante el torneo.

Cuáles son las últimas actualizaciones del ICE en pleno Mundial 2026

De acuerdo con Politico, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó este jueves una ley para financiar la totalidad del DHS para el próximo año fiscal federal.

El presidente Donald Trump en Custer Farms, en Chippewa Falls, Wisconsin, el 5 de junio del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

La medida ocurrió horas después de que el presidente promulgara el Secure America Act, una normativa que prevé subvencionar a las agencias de control de inmigración del país hasta el fin de su mandato.

“La ley pone fin a los juegos políticos de los demócratas al financiar por completo al ICE y a la Patrulla Fronteriza y proporcionar los recursos necesarios para mantener segura nuestra frontera“, cita el escrito de la normativa firmada por el republicano.

Cuánto dinero va a recibir el ICE para detenciones y deportaciones

Según el proyecto de ley aprobado el jueves, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) va a recibir US$18.200 millones el próximo año, US$6600 millones más que lo asignado el año pasado.

El CBP va a recibir US$18.200 millones en el año fiscal 2027 con la ley aprobada desde la Cámara de Representantes CBP

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibirá más de US$10.000 millones el próximo año, una cantidad similar a la que recibió en el año fiscal 2025. La Guardia Costera también recibió un aumento de US$900 millones.

“El proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2027 representa una oportunidad para pasar página, para dejar atrás las soluciones provisionales y lograr una financiación estable a largo plazo que el DHS ha visto negada durante demasiado tiempo”, dijo el representante Juan Ciscomani de acuerdo con Politico.

El Secure America Act establece una asignación de US$31.075 millones para actividades migratorias Erin Hooley - AP

Con relación al Secure America Act, establece una asignación de US$31.075 millones destinada a actividades de control migratorio. El ICE podrá usar esos fondos para:

Contratar, remunerar, capacitar y equipar al personal del ICE , incluidos funcionarios, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo, para llevar a cabo actividades de control migratorio.

, incluidos funcionarios, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo, para llevar a cabo actividades de control migratorio. Financiar los gastos de transporte y otros gastos relacionados con las operaciones de salida o expulsión de extranjeros.

y otros gastos relacionados con las operaciones de salida o expulsión de extranjeros. Invertir en el mantenimiento y la sostenibilidad de las tecnologías de la información.

Apoyar la coordinación con las autoridades estatales y locales mediante la ampliación, facilitación e implementación de acuerdos en virtud del artículo 287(g).

Presencia del ICE durante el Mundial 2026

Durante una entrevista con CBS News, Tom Homan, director del ICE. Aclaró que la labor de la agencia durante el Mundial es priorizar la “seguridad nacional” para que los partidos sean seguros para los fanáticos y deportistas.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, dijo el director.

Markwayne Mullin, secretario del DHS, también explicó durante una entrevista con CBS News que la función de ICE en el torneo será similar a la que desempeña en otros eventos de gran escala, como el Super Bowl, enfocándose en la seguridad y no en operativos migratorios masivos.

“Hace 18 meses la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró.