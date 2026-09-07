Acusado por el FBI: era oficial del Uscis y fue arrestado por el cobro de green cards y ciudadanías de inmigrantes en EE.UU.

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron el miércoles 2 de septiembre a un exoficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y a un presunto cómplice, acusados de participar en un esquema de corrupción que habría permitido aprobar y acelerar trámites migratorios, como green cards y ciudadanías, a cambio de dinero. En la investigación participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la acusación penal federal fue presentada en el Distrito Norte de Texas.

Corrupción en el Uscis: un exoficial fue acusado de aprobar solicitudes por dinero

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Lukman Owolabi Ganiyu, quien fue oficial sénior del Uscis, habría utilizado su cargo entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 para aprobar solicitudes migratorias a cambio de pagos.

Su presunto asociado, Adeniyi Akeem Somoye, también fue arrestado por su supuesto papel en el esquema.

Los investigadores sostienen que los acusados habrían recibido cientos de miles de dólares a cambio de acelerar y aprobar trámites migratorios Freepik

La acusación sostiene que Ganiyu habría utilizado su posición para evitar controles obligatorios en determinados expedientes de green card, naturalizaciones y otros procesos.

Entre ellos figuraban entrevistas, revisiones de supervisores, límites de jurisdicción, verificaciones de antecedentes y otros protocolos habituales de Uscis.

Los investigadores sostienen que muchos de los solicitantes beneficiados no cumplían con los requisitos establecidos por la legislación federal para obtener la aprobación de sus trámites.

Según los fiscales, Ganiyu habría utilizado su autoridad para acelerar ilegalmente esos expedientes mediante procedimientos distintos de los establecidos por la agencia.

La investigación también detectó un importante volumen de comunicaciones. Los agentes encontraron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos casos migratorios estaban siendo gestionados por ambos.

Green card y ciudadanía: los trámites afectados por presunta corrupción

El documento judicial menciona varios formularios utilizados en procesos de inmigración y ciudadanía. Entre ellos aparecen:

I-130 , empleado para determinadas peticiones familiares.

, empleado para determinadas peticiones familiares. I-485 , correspondiente al registro de residencia permanente o ajuste de estatus.

, correspondiente al registro de residencia permanente o ajuste de estatus. I-751 , utilizado para solicitar la eliminación de las condiciones de determinadas residencias permanentes.

, utilizado para solicitar la eliminación de las condiciones de determinadas residencias permanentes. N-400, correspondiente a la solicitud de naturalización estadounidense.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Ganiyu y Somoye habrían recibido cientos de miles de dólares de los solicitantes. Los investigadores identificaron varios pagos que correspondían directamente con aprobaciones migratorias realizadas por el acusado.

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó el supuesto mecanismo como un abuso de confianza pública. “Vender beneficios migratorios por dinero es un abuso flagrante de la confianza pública”, afirmó.

Qué cargos enfrentan los acusados de corrupción en el Uscis

Ganiyu y Somoye fueron arrestados el 2 de septiembre y comparecieron inicialmente ante un juez federal ese mismo día. Ambos enfrentan un cargo de conspiración para la entrega de beneficios ilegales por parte de un funcionario público.

La acusación por corrupción puede implicar cinco años de prisión para los exoficiales del Uscis AP

Si fueran declarados culpables, cada uno podría recibir hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta US$250.000, de acuerdo con el comunicado que compartió el DOJ.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del Uscis, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la oficina del FBI en Dallas. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas, por su parte, es la que lleva adelante el caso.