La dura advertencia del Uscis para migrantes: “Mentir en una solicitud de ciudadanía es un delito grave”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que proporcionar información falsa durante una solicitud de naturalización puede generar consecuencias penales y migratorias. El mensaje fue difundido por la agencia en X, donde señaló que trabaja con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para detectar estos casos.

El Uscis advierte sobre fraude en la ciudadanía: qué ocurre si se mintió durante la naturalización

“Mentir en una solicitud de ciudadanía es un delito grave”, aseguró la agencia en su cuenta de X. “Bajo la administración Trump, si haces trampa para obtener la ciudadanía estadounidense, espera las consecuencias”, señaló.

La advertencia del Uscis para quienes cometen fraude migratorio X @USCIS

La advertencia se enmarca en las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que contemplan una mayor revisión de los antecedentes de quienes acceden a la ciudadanía.

La estrategia incluye investigaciones destinadas a establecer si los solicitantes cumplieron con las exigencias de honestidad durante los formularios y las entrevistas correspondientes.

La naturalización requiere que el interesado responda bajo juramento preguntas vinculadas con sus antecedentes y su conducta. Entre ellas se encuentran interrogantes sobre delitos o infracciones que cometió aunque nunca fue arrestado, además de otras relacionadas con delitos sexuales y tráfico de sustancias controladas.

“El Uscis está trabajando estrechamente con el DOJ para identificar, desnaturalizar y hacer responsables a aquellos que obtienen ilegalmente la ciudadanía estadounidense”, finalizó el mensaje del organismo migratorio.

Fraude de naturalización: cómo el ICE cruza registros federales para detectar falsedades

La revisión de información no se limita a los datos aportados durante la solicitud. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza herramientas digitales y sistemas que permiten cruzar registros con otras agencias federales.

De esa manera, el organismo puede identificar situaciones en las que una persona cometió un delito antes de naturalizarse, pero fue condenada después de convertirse en ciudadana. De acuerdo con el sitio web de la agencia, si durante el proceso de naturalización declaró que nunca cometió un delito por el que no fue arrestada, la información posterior puede dar lugar a una investigación sobre la veracidad de sus respuestas.

Según el esquema informado por las autoridades, una investigación puede derivar en una acusación por fraude de naturalización. El ICE señala que trabaja en estas investigaciones junto con fiscales federales, abogados de su programa de desnaturalización, el DOJ y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Uscis.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

Fraude de naturalización: hasta 10 años de prisión, revocación de ciudadanía y posible deportación

El fraude relacionado con la obtención de la ciudadanía puede derivar en un proceso penal con una pena máxima de hasta diez años de prisión. Además, cuando se determina que la ciudadanía fue obtenida de manera fraudulenta, puede iniciarse un procedimiento para revocarla.

Tras la revocación de la ciudadanía, la persona puede quedar sujeta a procedimientos de deportación si corresponde conforme a la legislación migratoria. El ICE cuenta con facultades para localizar y procesar a las personas involucradas y, cuando corresponde, ejecutar su expulsión del país norteamericano mediante los mecanismos establecidos por la legislación.

Bajo las políticas de la administración de Trump, el Uscis intensifica sus esfuerzos para detectar y sancionar el engaño en las solicitudes migratorias Imagen creada con IA

El Uscis y el DOJ utilizan estos procedimientos para revisar casos en los que la información proporcionada durante la naturalización no coincide con antecedentes que aparecen posteriormente en registros oficiales. La investigación debe determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

“La integridad del sistema de inmigración legal de nuestra nación depende enteramente de la honestidad y la transparencia”, dijo la primera fiscal auxiliar de EE.UU. para el Distrito de Nevada, Sigal Chattah, en un comunicado. “Investigaremos y procesaremos enérgicamente a quienes utilicen el engaño para obtener estos derechos sagrados”, señaló.